«Δεν θα κινηθούμε νομικά»: Ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου ξεκαθαρίζει τις κινήσεις της οικογένειας

Καμία νομική διαδικασία δεν πρόκειται να κινήσουν οι γονείς του Σταύρου Φλώρου ο οποίος την Κυριακή 10 Μαΐου τραυματίστηκε σοβαρά ενώ έκανε ψαροντούφεκο στον Άγιο Δομίνικο.

Ο παίκτης του Survivor νοσηλεύεται σε νοσοκομείο με τους γιατρούς να έχουν ήδη προχωρήσει στον ακρωτηριασμό του ποδιού του. Την ίδια ώρα, όπως έχει γίνει γνωστό, εξετάζεται η μεταφορά του στις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να συνεχίσει εκεί τη διαδικασία αποκατάστασής του.

Ωστόσο, μιλώντας το πρωί της Πέμπτης 14 Μαΐου στο Mega, ο πατέρας του, Λάκης Φλώρος ξεκαθάρισε τις προθέσεις τις οικογένειας αποκαλύπτοντας πως η εταιρεία παραγωγής του γνωστού ριάλιτι σόου θα καλύψει όλα τα έξοδα που απαιτούνται για την αποκατάσταση του παιδιού τους.

«Τα πράγματα είναι καλύτερα, μιλήσαμε την Τρίτη μαζί του. Φαίνεται να έχει αποφύγει τον κίνδυνο. Δοξάζει τον Θεό που είναι ζωντανός, είναι αισιόδοξος. Μας είπε να μην αγχωνόμαστε και ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Πρόκειται να κάνει αποκατάσταση του άλλου ποδιού στην Αμερική, στο Μαϊάμι. Εκεί δρομολογείται να επιληφθεί ένα καλό νοσοκομείο για να κάνει την αποκατάσταση. Οι γιατροί έδωσαν την έγκριση και περιμένουν πότε θα πάει.

Οι συγγενείς έφτασαν την Τετάρτη στον Άγιο Δομίνικο. Ο Ατζούν Ιλιτζαλί επισκέφτηκε το απόγευμα της Τρίτης τον Σταύρο, μετά εμείς τον πήραμε τηλέφωνο και μας είπε τα περαστικά, τις ευχές του και ότι θα του καλύψουν τα έξοδα. Ό,τι χρειαστεί για την ανάρρωση, την αποθεραπεία και την αποκατάσταση για όσο χρειαστεί. Εμείς δεν σκοπεύουμε να κινηθούμε νομικά. Μας νοιάζει το καλύτερο δυνατό για το παιδί μας μέσα σε αυτή τη δυσκολία. Το καλό είναι που ζει. Τα υπόλοιπα όσο μπορούν να βελτιωθούν, ευχής έργον».