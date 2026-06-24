Dettol: Η καμπάνια που «μόλυνε» την εικόνα της – Το μήνυμα κατά των στερεοτύπων που έγινε φιάσκο

Μια καμπάνια που σχεδιάστηκε ως κοινωνικό μήνυμα κατά των έμφυλων στερεοτύπων κατέληξε να προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στην Κίνα, αναγκάζοντας την εταιρεία Dettol να αποσύρει τη διαφήμιση και να ζητήσει δημόσια συγγνώμη.

Η γνωστή εταιρεία προϊόντων υγιεινής βρέθηκε στο επίκεντρο μιας μεγάλης διαδικτυακής διαμάχης, καθώς πολλοί θεατές υποστήριξαν ότι το μήνυμα της καμπάνιας όχι μόνο απέτυχε, αλλά αναπαρήγαγε ακριβώς τα στερεότυπα που υποτίθεται ότι καταδίκαζε.

Μια διαφήμιση πέντε λεπτών που έγινε viral για τους λάθος λόγους



Η επίμαχη διαφήμιση, διάρκειας περίπου πέντε λεπτών και γυρισμένη σε μορφή σύντομου δράματος, παρουσιάζει έναν άνδρα ο οποίος αναζητά σύντροφο με ένα πολύ συγκεκριμένο κριτήριο: να είναι «καθαρή» και «χωρίς να έχει μολυνθεί από άλλους άνδρες».

Η ιστορία εξελίσσεται γύρω από τη γνωριμία του με μια γυναίκα, όμως η σχέση τους οδηγείται σε σύγκρουση όταν εκείνη αντιδρά στις απόψεις του και τον κατηγορεί για μισογυνική αντίληψη.

Στο τέλος, η γυναίκα επιλέγει να φύγει, απορρίπτοντας τη λογική του, ενώ η Dettol εμφανίζεται ως συμβολική «λύση» απέναντι στους «τοξικούς άνδρες που είναι σαν βακτήρια».

Το μήνυμα που χάθηκε στη μετάφραση



Η εταιρεία υποστήριξε ότι η πρόθεσή της ήταν να ασκήσει κριτική στον σεξισμό και στις παρωχημένες αντιλήψεις γύρω από τις γυναίκες και τις σχέσεις.

Ωστόσο, η αντίδραση του κοινού ήταν εντελώς διαφορετική.

Πολλοί χρήστες στα κινεζικά κοινωνικά δίκτυα υποστήριξαν ότι η διαφήμιση μπέρδεψε το μήνυμα, καθώς χρησιμοποίησε την ίδια γλώσσα περί «καθαρότητας» και «μόλυνσης» που συνδέεται με προσβλητικά στερεότυπα.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα επικοινωνιακό παράδοξο: Μια καμπάνια που ήθελε να καταγγείλει τον μισογυνισμό κατηγορήθηκε ότι τον αναπαράγει.

消毒液广告被指物化女性，滴露发表声明致歉

Dettol issued an apology after its disinfectant advertisement was accused of objectifying women. pic.twitter.com/lfUIRWzB2W — Beijing Evening News (@BeijingEvening) June 22, 2026

Η συγγνώμη της Dettol μετά τον σάλο



Μετά τις αντιδράσεις, η Dettol απέσυρε τη διαφήμιση και εξέδωσε ανακοίνωση ζητώντας συγγνώμη.

Η εταιρεία αναγνώρισε ότι το περιεχόμενο προσέβαλε πολλούς ανθρώπους, ιδιαίτερα γυναίκες, και ανέλαβε την ευθύνη για τα προβλήματα στη δημιουργία και την αξιολόγηση του μηνύματος.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα επανεξετάσει τις διαδικασίες ελέγχου των διαφημιστικών της καμπανιών.

«Η προστασία δεν αφορά μόνο την υγεία, αλλά και την αξιοπρέπεια κάθε ανθρώπου και το δικαίωμά του να αντιμετωπίζεται ισότιμα», ανέφερε χαρακτηριστικά η εταιρεία.

Οργή στα κοινωνικά δίκτυα



Η διαφήμιση προκάλεσε έντονη συζήτηση στην κινεζική πλατφόρμα Weibo, με χρήστες να εκφράζουν την απογοήτευσή τους και ορισμένους να καλούν σε μποϊκοτάζ της μάρκας.

Πολλοί σχολίασαν ότι η σύνδεση της «ανθρώπινης καθαρότητας» με ένα απολυμαντικό προϊόν ήταν προβληματική και ενίσχυε μια επικίνδυνη αντίληψη για τις προσωπικές σχέσεις.

Η ειδικός στα ψηφιακά μέσα της Κίνας Μάνια Κέτσε χαρακτήρισε την καμπάνια ένα μεγάλο επικοινωνιακό φιάσκο για μια εταιρεία που έχει ως βασικό μήνυμα την καθαριότητα.

Όπως σημείωσε, ακόμη και αν η πρόθεση ήταν να παρουσιαστεί ο άνδρας χαρακτήρας ως το πρόβλημα, το μήνυμα μεταδόθηκε τόσο άσχημα ώστε τελικά απέτυχε.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που η Dettol δέχεται κριτική



Η συγκεκριμένη υπόθεση δεν είναι η πρώτη φορά που η Dettol αντιμετωπίζει αντιδράσεις στην κινεζική αγορά.

Πέρυσι είχε βρεθεί ξανά στο στόχαστρο για διαφήμιση που περιείχε αναφορά σε γυναίκα η οποία «δεν ήταν καθαρή» πριν από τον γάμο της, προκαλώντας παρόμοιες κατηγορίες για σεξιστικό περιεχόμενο.

Η νέα διαμάχη επαναφέρει ένα κρίσιμο ερώτημα για τη σύγχρονη διαφήμιση: πόσο εύκολο είναι μια μάρκα να επιχειρεί να σχολιάσει κοινωνικά ζητήματα χωρίς να παγιδεύεται στα ίδια τα στερεότυπα που προσπαθεί να καταπολεμήσει;