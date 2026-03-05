Τρίχες, σεξισμός και a la carte ευαισθησία

Επιλεκτική ευαισθησία επιδεικνύει εσχάτως ο Κυριάκος Βελόπουλος. Αφού πρώτα επιδόθηκε σε ένα αδιανόητο, ακόμη και για τα δικά του δεδομένα,ρεσιτάλ σεξισμού εις βάρος της Κίμπερλι Γκιλφοϊλ, στη συνέχεια ενοχλήθηκε επειδή ένας βουλευτής του φώναξε «καράφλα» την ώρα που βρίσκονταν στο βήμα.



Ο λόγος για τον ανεξάρτητο Κωνσταντίνο Φλώρο, με τον οποίο το κόμμα Βελόπουλου βρίσκεται στα δικαστήρια, μετά και το άγριο επεισόδιο στο Περιστύλιο της Βουλής, όταν ο πρώην Σπαρτιάτης έριξε γροθιά στον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Βασίλη Γραμμένο.



Ήταν τόσο έντονη η δυσαρέσκεια του Κυριάκου Βελόπουλου που αποφάσισε να στείλει επιστολή διαμαρτυρίας στον Νικήτα Κακλαμάνη με φόντο το άκομψο σχόλιο.



Για την ιστορία, ο πρόεδρος της Βουλής θα παραπέμψει τον ανεξάρτητο βουλευτή στην επιτροπή Δεοντολογίας.



Για την à la carte ευαισθησία ορισμένων θα γίνει ποτέ κάτι άραγε;