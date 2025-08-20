Διαφήμιση αφρόλουτρου έχασε τη «φρεσκάδα» της: Απαγορεύτηκε λόγω ρατσιστικών μηνυμάτων

Μια τηλεοπτική διαφήμιση αφρόλουτρου αποσύρθηκε, καθώς θεωρήθηκε ότι ενίσχυε τα φυλετικά στερεότυπα.

Στην διαφήμιση της Sanex παρουσιαζόταν το δέρμα μαύρων ανθρώπων ως ραγισμένο, ενώ το δέρμα λευκών ανθρώπων ως λείο. Συγκεκριμένα, η διαφήμιση δείχνει δύο μοντέλα με σκούρο δέρμα - το ένα έχει φαγούρα και το άλλο ξηρό δέρμα - ακολουθούμενα από μια λευκή γυναίκα χωρίς δερματικά προβλήματα.

Η Αρχή Διαφημιστικών Προτύπων (ASA) δέχτηκε δύο καταγγελίες που ανέφεραν ότι η απεικόνιση του σκούρου δέρματος ως ξηρού, σκασμένου και με φαγούρα «θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως υπόδειξη ότι το λευκό δέρμα είναι ανώτερο από το μαύρο».

Η στάση της εταιρείας

Η Colgate-Palmolive, ιδιοκτήτρια της Sanex, δήλωσε ότι χρησιμοποίησε μοντέλα με διαφορετικά χρώματα δέρματος ως μέρος της δέσμευσής της για την ποικιλομορφία.

Η μάρκα δήλωσε ότι κατασκευάζει προϊόντα για όλους τους τύπους δέρματος και ότι η χρήση διαφορετικών μοντέλων είχε ως στόχο να δείξει ένα σενάριο «πριν και μετά», και όχι να συγκρίνει διαφορετικά χρώματα δέρματος ή εθνικότητες.

Η διαφήμιση, η οποία προβλήθηκε στην τηλεόραση τον Ιούνιο, δείχνει ένα μοντέλο με σκούρο δέρμα να ξύνει το σώμα του, δημιουργώντας φωτεινές πορτοκαλί ρίγες που μοιάζουν με μπογιά με τις άκρες των δακτύλων του.

Μια φωνή λέει: «Για όσους ξύνουν το σώμα τους μέρα και νύχτα». Στη συνέχεια, εμφανίζεται ένα άλλο μοντέλο με σκούρο δέρμα καλυμμένο με ραγισμένο υλικό που μοιάζει με πηλό, και η φωνή συνεχίζει «για όσους αισθάνονται το δέρμα τους ξηρό ακόμα και όταν το βρέχουν με νερό».

Ένα λευκό μοντέλο εμφανίζεται να κάνει ντους με νερό και αφρό που κινείται πάνω στο δέρμα του, το οποίο δεν έχει ορατά προβλήματα ή γραφικά που να υποδηλώνουν κάτι τέτοιο. Η φωνή λέει: «Δοκιμάστε να κάνετε ντους με τη νέα θεραπεία δέρματος Sanex και το πατενταρισμένο σύμπλεγμα αμινοξέων της. Για 24ωρη αίσθηση ενυδάτωσης».

Το σλόγκαν της διαφήμισης ήταν: «Η ανακούφιση μπορεί να είναι τόσο απλή όσο ένα ντους».

Το σκεπτικό πίσω από το «κόψιμο»

Η ASA έκρινε ότι η διαφήμιση παραβίαζε τον κώδικα μετάδοσης και απαγόρευσε την επανεκπομπή της με την ίδια μορφή.

«Το λευκό δέρμα, που απεικονιζόταν ως πιο λείο και καθαρό μετά τη χρήση του προϊόντος, εμφανιζόταν ως επιτυχώς μεταμορφωμένο και θεραπευμένο», ανέφερε η απόφαση.

«Θεωρήσαμε ότι αυτό θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως υπονοούμενο ότι το λευκό δέρμα είναι ανώτερο από το μαύρο δέρμα».