Κατακραυγή για την Swatch: Η ρατσιστική διαφήμιση με μοντέλο που «κάνει τον Κινέζο» και η συγγνώμη

Σε δημόσια συγγνώμη υποχρεώθηκε ο παγκόσμιος κολοσσός των ρολογιών Swatch, μετά το σφοδρό κύμα αντιδράσεων που προκάλεσε διαφήμιση της ελβετικής εταιρείας, στην οποία απεικονιζόταν ένας άνδρας ασιατικής καταγωγής, να τραβά προς τα πίσω τα μάτια του, ακολουθώντας την παλιά ρατσιστική αναπαράσταση για τα άτομα από την Άπω Ανατολή.

Η διαφήμιση ξεσήκωσε πλήθος σχολίων στα social media, τα οποία υποστήριζαν ότι η εταιρεία των ρολογιών αναπαρήγαγε τα γνωστά ρατσιστικά κλισέ. Μάλιστα, σε κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπήρξαν εκκλήσεις για μποϊκοτάζ στα προϊόντα της εταιρείας, καθώς η διαφήμιση έγινε viral.

Η Swatch αναγκάστηκε να αποσύρει τη διαφήμιση, ενώ σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι «έλαβε υπόψη τις πρόσφατες ανησυχίες σχετικά με την απεικόνιση ενός μοντέλου».

«Ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη για οποιαδήποτε ταλαιπωρία ή παρεξήγηση μπορεί να προκάλεσε αυτό», τόνισε η εταιρεία το Σάββατο 16 Αυγούστου, στην ανακοίνωσή της.

«Αντιμετωπίζουμε αυτό το θέμα με τη μέγιστη σημασία και έχουμε αφαιρέσει αμέσως όλο το σχετικό υλικό παγκοσμίως», πρόσθεσε η Swatch.

Ωστόσο, η συγγνώμη δεν κατάφερε να καθησυχάσει τους επικριτές.

Η Swatch «φοβάται μόνο για τα κέρδη της», είπε ένας χρήστης του Weibo, ένα από τα πιο δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα στην Κίνα.

Δεν έπεισε η συγγνώμη

«Μπορείτε να ζητήσετε συγγνώμη, αλλά δεν θα το συγχωρέσω».

«Βγάζουν χρήματα από εμάς και εξακολουθούν να τολμούν να κάνουν διακρίσεις εις βάρος του κινέζικου λαού. Θα ήμασταν άξεστοι αν δεν το μποϊκοτάραμε εκτός Κίνας», έγραψε ένας άλλος χρήστης του Weibo.

Η Swatch κερδίζει περίπου το 27% από τα έσοδά της από την Κίνα, το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο, αν και έχει δει μείωση των πωλήσεων στην Κίνα εν μέσω της οικονομικής επιβράδυνσης της χώρας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Η εταιρεία παράγει επίσης ρολόγια Omega, Longines και Tissot.

Φωτό: Unsplash

Οι δυτικές μάρκες στην Κίνα και οι κατηγορίες για ρατσισμό

Τα τελευταία χρόνια, οι Κινέζοι καταναλωτές έχουν οργανώσει μποϊκοτάζ εναντίον θεωρούμενων προσβολών για τον πολιτισμό τους ή απειλών για τα εθνικά συμφέροντα.

Το 2021 υπήρξε ένα εκτεταμένο κινεζικό μποϊκοτάζ εναντίον παγκόσμιων εμπορικών σημάτων μόδας όπως η H&M, η Nike και η Adidas, αφού εξέφρασαν ανησυχία για φερόμενες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην επαρχία Xinjiang.

Πέρσι, ορισμένοι προσπάθησαν να μποϊκοτάρουν το ιαπωνικό κατάστημα ρούχων Uniqlo, αφού η εταιρεία δήλωσε ότι δεν προμηθεύεται βαμβάκι από το Xinjiang.

Ο ιταλικός οίκος μόδας Dolce & Gabbana ήταν επίσης στόχος ενός τέτοιου μποϊκοτάζ το 2018, αφού δημοσίευσε βίντεο που έδειχναν ένα μοντέλο από την Κίνα να χρησιμοποιεί chopsticks με αδέξιο τρόπο, για να φάει ιταλικό φαγητό. Τα προϊόντα της αποσύρθηκαν από κινεζικούς ιστότοπους ηλεκτρονικού εμπορίου και η μάρκα ακύρωσε μια επίδειξη μόδας στη Σαγκάη, καθώς οι επικριτές είπαν ότι η διαφήμιση απεικόνιζε τις Κινέζες με στερεοτυπικό και ρατσιστικό τρόπο.