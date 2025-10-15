Οι Ελβετοί ψηφοφόροι λένε «όχι» στην πρόταση για φόρο 50% στους υπερπλούσιους

Ένα ελβετικό δημοψήφισμα σχετικά με την πρόταση επιβολής φόρου 50% στις κληρονομιές 50 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων (62,53 εκατομμύρια δολάρια) είναι πιθανό να απορριφθεί από τους ψηφοφόρους, σύμφωνα με δημοσκόπηση, τα αποτελέσματα της οποίας αναδημοσιεύει ο John Revill για το Reuters.

Τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων αντιτάχθηκαν στην πρωτοβουλία που αποσκοπεί στη συγκέντρωση κεφαλαίων για την καταπολέμηση της κλιματική αλλαγής, με μόνο το 31% να τάσσεται υπέρ, σύμφωνα με την έρευνα που διεξήχθη στις 8-9 Οκτωβρίου σε 11.178 άτομα στην Ελβετία από τα μέσα ενημέρωσης 20 Minuten και Tamedia. Tο δημοψήφισμα θα διεξαχθεί στις 30 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τις ελβετικές φορολογικές Αρχές, περίπου 2.500 φορολογούμενοι στην Ελβετία διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 50 εκατομμυρίων φράγκων, με συνολικό πλούτο περίπου 500 δισεκατομμυρίων φράγκων.

Εάν ψηφιστεί, η πρόταση θα οδηγήσει θεωρητικά σε επιπλέον 4 δισεκατομμύρια φράγκα σε φορολογικά έσοδα.



Οι πλούσιοι βλάπτουν το περιβάλλον, λένε οι υποστηρικτές

Αυτά τα έσοδα θα πρέπει να επενδυθούν σε έργα για τη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με την νεολαία του αριστερού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (JUSOs), η οποία ξεκίνησε την πρωτοβουλία. Η ηγέτης της JUSO, Mirjam Hostetmann, υποστήριξε ότι οι πολύ πλούσιοι καταστρέφουν περισσότερο το κλίμα με την πολυτελή διαβίωσή τους.

«Οι 10 πλουσιότερες οικογένειες της Ελβετίας προκαλούν συνολικά τόσες εκπομπές όσο το 90% του ελβετικού πληθυσμού», είπε. «Δεν μπορεί να είναι ο γενικός πληθυσμός που να πληρώνει αυτό το το κόστος».

Η πρόταση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε επιχειρηματίες, ενώ πολλοί είναι εκείνοι που προειδοποιούν ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει μαζική έξοδο πλουσίων από την Ελβετία, μειώνοντας τα συνολικά φορολογικά έσοδα. Ένας ανώτερος τραπεζίτης παρομοίασε, μάλιστα, την πρόταση με «πυρηνική βόμβα» για τη χώρα.

Η κυβέρνηση έχει καλέσει τους ψηφοφόρους να απορρίψουν την πρωτοβουλία. «Η πρωτοβουλία θα μείωνε σημαντικά την ελκυστικότητα της Ελβετίας για τους πλούσιους», δήλωσε αυτή την εβδομάδα η Ελβετή υπουργός Οικονομικών, Karin Keller-Sutter.

