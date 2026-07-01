Διαφωνίες (ξανά) υπουργών για κοινοτική οδηγία (αυτή τη φορά της Δόμνας)

Εσχάτως, η υποχρέωση της κυβέρνησης να ενσωματώνει στην εγχώρια έννομη τάξη κοινοτικές οδηγίες φαίνεται ότι έχει…ζωηρέψει τη συζήτηση στις κατά τα άλλα αυστηρώς εστιασμένες στην εκάστοτε ατζέντα συνεδριάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου.

Στο υπουργικό Συμβούλιο του Μαϊου ήταν η κοινοτική οδηγία που έφερε η Υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, για την εξάλειψη της μισθολογικής ανισότητας ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες, που προκάλεσε αντιδράσεις αρκετών Υπουργών, που μίλησαν για εξισωτισμό προς τα κάτω και για μοντέλα στην αγορά εργασίας, που παραπέμπουν σε εποχές…Σοβιετικής Ένωσης.

Στο χθεσινό Υπουργικό ήταν η σειρά της κοινοτικής οδηγίας, που έφερε η Υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, Δόμνα Μιχαηλίδου για τη δυνατότητα του Συνηγόρου του Πολίτη να παρεμβαίνει σε δίκες ίσης μεταχείρισης, που πυροδότησε αντιδράσεις από συναδέλφους της.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του FLASH, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης και η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη εξέφρασαν τον προβληματισμό ότι σε περίπτωση, που ο Συνήγορος του Πολίτη καταστεί στην ουσία διάδικος και δεν περιοριστεί στην έκδοση πορίσματος, όπως συμβαίνει έως σήμερα, τότε είναι μοιραίο να υπάρξουν καθυστερήσεις και γενικότερα παραλυτικά φαινόμενα.

Δηλωτικό της αντίδρασης, που εκδηλώθηκε, ήταν ότι η εν λόγω κοινοτική οδηγία δεν ενεκρίθη τελικώς από το Υπουργικό Συμβούλιο και παραπέμφθηκε προς περαιτέρω επεξεργασία.