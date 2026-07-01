Μητσοτάκης: Σχέδιο επανασύνδεσης με τη μεσαία τάξη και τους αγρότες

Με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος να παραμένει μακράν της δεύτερης η κεντρική προτεραιότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στην εκλογική αφετηρία του Σεπτεμβρίου, καθώς ο πρωθυπουργός δεν κουράζεται να επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα διενεργηθούν στο τέλος της 4ετίας.

Και καθώς η μεγάλη πλειοψηφία των ελληνικών νοικοκυριών ταλανίζεται από τις έντονες πληθωριστικές πιέσεις και την ακρίβεια, όπως αποτυπώθηκε και στη μέτρηση της ALCO για τον FLASH, στο Μέγαρο Μαξίμου επικεντρώνουν τις προσπάθειες τους στην αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας, καθώς και των αντίστοιχων στο ράφι του σουπέρ μαρκετ, όπως κατέδειξε η προχθεσινή σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και της αγοράς, κατά την οποία αποφασίστηκε να «παγώσουν» σε πρώτη φάση και να μειωθούν σε δεύτερη οι τιμές των βασικών αγαθών.

«Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στις τιμές στην αντλία. Οι εποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία σε βενζίνη και diesel θα ακολουθεί τις τιμές του αργού πετρελαίου» προειδοποίησε ο κ. Μητσοτάκης από το χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο επιχειρώντας να απαντήσει και στην εντεινόμενη κριτική, που ασκούν στην κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης με πρώτους την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και του ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη. Ωστόσο, ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι «η Πολιτεία θα παρακολουθεί έτοιμη να επέμβει».

Προσπάθεια επαναπροσέγγισης με τον αγροτικό κόσμο

Την ίδια ώρα, πάντως, ο πρωθυπουργός χαιρέτισε στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο την εκταμίευση 617,5 εκατομμυρίων ευρώ σε 530.000 αγρότες – 100 εκατομμύρια πλέον του αρχικού στόχου – επισημαίνοντας μεταξύ άλλων πως η ομαλή πλέον ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ συνιστά δικαίωση για τη Νέα Δημοκρατία, καθώς μόνο το κυβερνών κόμμα υπερψήφισε τη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση. «Μια διαχρονική και διακομματική ασθένεια του βαθέως κράτους, που λύθηκε εν κινήσει, χωρίς τις καταστροφικές συνέπειες, που κάποιοι προέβλεπαν» σημείωσε επ αυτού ο πρωθυπουργός και υπενθύμισε ότι «η μάχη με το βαθύ κράτος και οι μικρές και μεγάλες νίκες που έχουμε πετύχει σαν κυβέρνηση εντάσσονται στο πλαίσιο της στρατηγικής «το είπαμε, το κάνουμε» εν όψει των εκλογών του 2027.

Ταυτόχρονα, ωστόσο και όπως σας έχει ενημερώσει εδώ και αρκετές ημέρες ο FLASH στην κυβέρνηση προχωρά συντεταγμένα η προετοιμασία για το οικονομικό πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Επ' αυτού κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν χαρακτηριστικά ότι «στις ανακοινώσεις της ΔΕΘ το σύνολο της κοινωνίας πρέπει να μπορεί να δει τον εαυτό του» και διαβεβαιώνουν ότι «η βασική εκκρεμότητα για τα επόμενα χρόνια είναι να βελτιωθούν οι μισθοί ακόμη παραπάνω, για κάθε πολίτη που μας ακούει. Να φθάσει η ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας σε κάθε νοικοκυριό».