Υπουργικό: Ο Μητσοτάκης μίλησε για τις κάλπες και τα πηγαδάκια «πήραν φωτιά»

Ο χρόνος των εκλογών δεν είναι το αγαπημένο θέμα μόνο των πολιτικών συντακτών, είναι, ως φαίνεται και των Υπουργών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.

Ως εκ τούτου εξαίρεση δεν θα μπορούσε να αποτελέσει και η χθεσινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, όπου στο περιθώριο αυτής τα «πηγαδάκια» έδιναν και έπαιρναν για το πότε θα επιλέξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να πατήσει το κουμπί των εκλογών, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η στήλη.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του FLASH, ο πρωθυπουργός φαίνεται ότι παρενέβη στη ζωηρή συζήτηση, που είχαν χθες στο Μέγαρο Μαξίμου ο Αντιπρόεδρος, Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, «εκμυστηρεύομενος» στους Υπουργούς του ότι ο ίδιος όχι μόνο σκοπεύει να ακολουθήσει τη θεσμική οδό των σταθερών εκλογικών κύκλων, αλλά κυριολεκτεί όταν λέει πως εννοεί να εξαντλήσει την 4ετία στήνοντας κάλπες τον Ιούνιο του 2027.

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η στήλη, το συγκεκριμένο σενάριο φαίνεται ότι συζητείται πολύ εσχάτως στο κυβερνητικό παρασκήνιο, κάτι, που φαίνεται ότι επιβεβαιώνει με τη συγκεκριμένη τοποθέτηση και ο…καθ' ύλην αρμόδιος.

Πάντως, έμπειρος κυβερνητικός αξιωματούχος, που επιβεβαιώνει την πρόθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη να προκηρύξει εκλογές προς το τέλος της 4ετίας, επισημαίνει με νόημα πως πληρέστερη εικόνα, ιδίως για την πορεία της οικονομίας θα υπάρχει προς τα τέλη Αυγούστου, όταν και θα μπορούν να ληφθούν και πιο ασφαλείς αποφάσεις.