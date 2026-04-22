Διακήρυξη των Δελφών: Η Ελλάδα «ξεκλειδώνει» ξανά την ευρωπαϊκή προοπτική των Βαλκανίων

Μια νέα σελίδα για την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων ανοίγει από το «μαντείο» των Δελφών, με την Ελλάδα να αναλαμβάνει ρόλο πρωταγωνιστή στη διεύρυνση της ΕΕ. Λίγες ώρες μετά τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Έντι Ράμα στο Μέγαρο Μαξίμου, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ανακοίνωσε την έγκριση της «Διακήρυξης των Δελφών».

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να θεραπεύσει τις «απογοητεύσεις των τελευταίων 23 ετών» και να προσφέρει έναν συγκεκριμένο οδικό χάρτη για την Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Μαυροβούνιο, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Σερβία και το Κόσοβο.

Από την Ατζέντα της Θεσσαλονίκης στον «οδικό χάρτη» των Δελφών

Η Διακήρυξη αποτελεί τη φυσική συνέχεια της ιστορικής Ατζέντας της Θεσσαλονίκης του 2003. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης παραδέχθηκε ότι η Ευρώπη απέτυχε επί χρόνια να παρουσιάσει ένα σαφές όραμα, με αποτέλεσμα την κόπωση των υποψηφίων κρατών. Τώρα, η Ελλάδα προτείνει μια πιο «πρακτική και στοχευμένη προσέγγιση», προσφέροντας:

Τεχνική υποστήριξη προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε κράτους

Επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων για τη γεφύρωση των θεσμικών κενών

Διπλωματική αντεπίθεση με επισκέψεις του Έλληνα Υπουργού σε όλες τις βαλκανικές πρωτεύουσες το επόμενο διάστημα

Στρατηγική αναγκαιότητα, όχι απλή επιλογή

«Η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων δεν αποτελεί απλώς επιλογή, αλλά στρατηγική αναγκαιότητα και μονόδρομο», τόνισε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας. Με τη Διακήρυξη των Δελφών, η Αθήνα υπενθυμίζει ότι τα Βαλκάνια αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της περιφερειακής της ταυτότητας και ότι η σταθερότητά τους είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ασφάλεια ολόκληρης της Ευρώπης.