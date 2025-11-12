Διακοπές χωρίς αυτοκίνητο; Κι όμως η Αθήνα είναι η κορυφαία επιλογή αφήνοντας πίσω όλη την Ευρώπη

Όταν επισκέπτεστε μια πόλη, η εμπειρία σας δεν καθορίζεται μόνο από τα αξιοθέατα ή την ιστορία της, αλλά και από το πόσο εύκολα μπορείτε να την εξερευνήσετε. Οι καλές δημόσιες συγκοινωνίες, οι ασφαλείς και καλοσχεδιασμένες πεζοδρομημένες περιοχές όπως επίσης και οι βολικές αποστάσεις μεταξύ των σημείων ενδιαφέροντος κάνουν τη διαφορά.

Ευτυχώς για όσους θελήσουν να επισκεφτούν την Αθήνα, αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Accor η ελληνική πρωτεύουσα ανακηρύχθηκε η κορυφαία πόλη - συγκεντρώνοντας την υψηλότερη βαθμολογία – 99,75 στα 100 – για διακοπές χωρίς αυτοκίνητο- προσφέροντας μια εμπειρία εξερεύνησης που συνδυάζει άνεση, οικονομία και προσβασιμότητα σε κάθε γωνιά της πόλης.

Σύμφωνα με την DailyMail η εταιρεία φιλοξενίας Accor συνέλεξε δεδομένα για πόλεις σε όλη την Ευρώπη αναλύοντας παράγοντες όπως το πόσο φιλικό είναι το κέντρο για τους πεζούς, τη ποικιλομορφία και την τιμή των δημόσιων συγκοινωνιών αλλά και την εγγύτητα των αξιοθέατων.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Αθήνα άφησε πίσω της ευρωπαϊκές μεγαλουπόλεις όπως το Μόναχο, τη Λισαβόνα, τη Σόφια και το Αμβούργο.

Οι πόλεις που μπορείς να κάνεις διακοπές χωρίς αυτοκίνητο:

Αθήνα Μόναχο Λισαβόνα Σόφια Αμβούργο Βιέννη Πόρτο Μαδρίτη Ζυρίχη Λυών

Γιατί ξεχώρισε η Αθήνα

Σύμφωνα με την Αccor η Αθήνα ξεχώρισε χάρη στον πεζόδρομο που περιβάλλει την Ακρόπολη, αλλά και για τη δυνατότητα να περπατήσει κανείς εύκολα στην Πλάκα, το Μοναστηράκι και του Ψυρρή. Το μετρό λειτουργεί επίσης Ως μπόνους, καθώς σε μεταφέρει απευθείας από το αεροδρόμιο, ενώ οι περισσότεροι σταθμοί έχουν δίπλα τους καφέ. Παράλληλα, το εισιτήριο για τις μετακινήσεις για ένα 24ωρο είναι από τα φθηνότερα στην Ευρώπη (μόλις 4,1 ευρώ σε σχέση με τα 9,7 ευρώ που κοστίζει στο Μόναχο), ενώ αν θέλεις να πας στη θάλασσα υπάρχει τραμ που θα σε πάει αμέσως.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Μόναχο, με βαθμολογία 97,7 κερδίζοντας χάρη στην εύκολη μετακίνηση προς το ιστορικό κέντρο με τρένο από το αεροδρόμιο. Υπάρχουν επίσης πολλά τραμ που εξυπηρετούν τους τουρίστες που θέλουν να μετακινηθούν ανάμεσα στα αξιοθέατα, ενώ το μετρό βρίσκεται σε βολικά σημεία για εύκολη πρόσβαση.

Η Λισαβόνα κατέλαβε την τρίτη θέση με βαθμολογία 91,28, συγκεντρώνοντας 1005 στην ποικιλία μεταφορών. Η πορτογαλική πρωτεύουσα διαθέτει ευρύ φάσμα δημόσιων μεταφορών – από μετρό έως πλοιάρια που μεταφέρουν τους επισκέπτες κατά μήκος του ποταμού Τάγου.