Διάσημος Ιταλός YouTuber ξυλοκοπήθηκε άγρια στο μετρό της Ρώμης - Του επιτέθηκε ομάδα 12 ατόμων

Άγρια επίθεση δέχθηκε ένας διάσημος YouTuber στην Ιταλία, ο οποίος εδώ και χρόνια καταγράφει μικροεγκλήματα στις δημόσιες συγκοινωνίες της Ρώμης και τα παρουσιάζει στο κανάλι του.

«Αληθινοί απατεώνες, 10 από πίσω». Αυτό ανέφερε σε μια ιστορία του στο Instagram ο Simone Ruzzi, γνωστός ως «Cicalone», περιγράφοντας το περιστατικό του άγριου ξυλοδαρμού του, που συνέβη το βράδυ της Πέμπτης 13 Νοεμβρίου 2025 σε σταθμό του μετρό στη Ρώμη.

Ο 50χρονος YouTuber, πρώην πυγμάχος, γνωστός για την καταγραφή εγκλημάτων στην πρωτεύουσα μέσω βίντεο, δέχθηκε επίθεση και ξυλοκοπήθηκε από δώδεκα άτομα. Στις εικόνες που ανέβασε στο Instagram, ο «Cicalone» απεικονίζεται ξαπλωμένος σε κρεβάτι ασθενοφόρου με μαυρισμένο μάτι και ορατές εκδορές στο αριστερό του φρύδι και στο στόμα. Η αστυνομία και οι καραμπινιέροι διερευνούν το περιστατικό.

Simone Ruzzi “Cicalone” riprenderà da subito a difendere le persone in metro.



E dice una cosa molto importante:

“Non bisogna avere paura di questa gente”.



Servono più persone così. pic.twitter.com/b1cI8Dqf9e — Francesco 🇮🇹 (@SaP011) November 13, 2025

Ο 50χρονος, τον οποίο ακολουθούν σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι στο YouTube, έχει ήδη δεχθεί επίθεση αρκετές φορές στο παρελθόν στη Ρώμη και τη Νάπολη, ενώ προσπαθούσε να καταγράψει κλοπές και εγκλήματα στο μετρό.

Το περιστατικό φέρεται να συνέβη στον σταθμό του μετρό Ottaviano στη Ρώμη, όταν ο Cicalone φέρεται να δέχτηκε επίθεση από πίσω από τουλάχιστον πέντε άτομα, όπως αναφέρει το Rai News. Αφού ξυλοκόπησαν τον YouTuber, η ομάδα τραυμάτισε επίσης έναν φύλακα ασφαλείας. Οι δράστες στη συνέχεια διέφυγαν προς την κατεύθυνση της Viale Giulio Cesare. Αστυνομικοί από το αστυνομικό τμήμα του Borgo διερευνούν την επίθεση.