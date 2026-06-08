Διεθνή τροχαία 2025: Γιατί... χάνουμε τον έλεγχο εντός και εκτός Ελλάδας;

Κάθε καλοκαίρι, οι ελληνικοί δρόμοι γεμίζουν με οχήματα, οδηγούς που μιλούν διαφορετικές γλώσσες και πινακίδες από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Όμως, η αυξημένη αυτή κινητικότητα μεταφράζεται και σε μια σκληρή πραγματικότητα στην άσφαλτο. Τα νέα στοιχεία του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης για το 2025 αποκαλύπτουν μια ανησυχητική τάση: Τα τροχαία ατυχήματα με εμπλοκή οχημάτων με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα αυξάνονται, ενώ την ίδια στιγμή, οι Έλληνες οδηγοί φαίνεται να «χάνουν τον έλεγχο» όταν ταξιδεύουν εκτός συνόρων. Πρόκειται απλώς για στατιστική σύμπτωση ή για ένα βαθύτερο πρόβλημα οδικής συμπεριφοράς και υποδομών;

Η «γεωγραφία» των ατυχημάτων εντός συνόρων

Το 2025, οι ελληνικοί δρόμοι μέτρησαν 4.831 ατυχήματα από αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες, σημειώνοντας μικρή αλλά σταθερή άνοδο (1%) σε σχέση με το 2024. Το εντυπωσιακό στοιχείο είναι η συγκέντρωση: Σχεδόν τα μισά από αυτά προκλήθηκαν από οδηγούς τριών συγκεκριμένων χωρών.

• Βουλγαρία: Παραμένει η σταθερή «πρωταθλήτρια» με 1.297 περιστατικά (26,8% του συνόλου).

• Γερμανία: Ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 652 ατυχήματα (13,5%).

• Ρουμανία: Συμπληρώνει την τριάδα με 478 συμβάντα (9,9%).



Παράλληλα, έντονα αυξητική τάση ατυχημάτων παρουσιάζουν οι οδηγοί από την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Σερβία και την Ουκρανία.

Η πρωτιά των βαλκανικών χωρών και της Ρουμανίας δεν είναι τυχαία. Συνδέεται άμεσα με τον οδικό τουρισμό και τις εμπορικές μεταφορές (logistics) που πλέον προτιμούν το οδικό δίκτυο της Βόρειας Ελλάδας. Από την άλλη, το υψηλό ποσοστό των γερμανικών πινακίδων καθρεφτίζει τόσο τους ομογενείς που επιστρέφουν για διακοπές όσο και τα ενοικιαζόμενα οχήματα.

Το ερώτημα όμως παραμένει: Είναι οι ξένοι οδηγοί απρόσεκτοι ή το ελληνικό οδικό δίκτυο, με τις ιδιαιτερότητες και την ελλιπή σήμανση σε ορισμένα σημεία, τους οδηγεί στο λάθος; Η καθημερινή εμπειρία δείχνει ότι ο συνδυασμός άγνωστου δρόμου και οδηγικής κουλτούρας «της στιγμής» είναι εκρηκτικός.

Το «σοκ» των Ελλήνων στο εξωτερικό: Άλμα 15,7%

Αν η κατάσταση εντός συνόρων προβληματίζει, τα στοιχεία για τους Έλληνες οδηγούς που ταξιδεύουν στο εξωτερικό προκαλούν σοκ. Τα ατυχήματα με ελληνικές πινακίδες εκτός Ελλάδας εκτοξεύθηκαν στα 1.233 το 2025, σημειώνοντας κατακόρυφη αύξηση 15,7% μέσα σε έναν χρόνο.

Πού «χτυπάμε» περισσότερο;

• Αλβανία: 219 ατυχήματα (17,8%)

• Ιταλία: 205 ατυχήματα (16,6%)

• Γερμανία: 190 ατυχήματα (15,4%)

Εδώ αναδεικνύεται μια πικρή αλήθεια για την ελληνική οδηγική παιδεία. Όταν ο Έλληνας οδηγός βγαίνει εκτός των «συνήθων» ορίων του, δυσκολεύεται να προσαρμοστεί. Στις γειτονικές χώρες, όπως η Αλβανία, η οδική συμπεριφορά είναι συχνά εξίσου απρόβλεπτη με την ελληνική, οδηγώντας σε συχνότερες συγκρούσεις.

Τροχαίο/Φωτ. αρχείου Eurokinissi

Αντίθετα, στην Ιταλία και τη Γερμανία, όπου οι κανόνες είναι αυστηρότεροι και οι ταχύτητες στους αυτοκινητόδρομους (όπως η Autobahn) υψηλές, η έλλειψη πειθαρχίας των Ελλήνων οδηγών (όπως η μη χρήση φλας, η παραβίαση της προτεραιότητας ή η απόσπαση προσοχής) «πληρώνεται» ακριβά, έστω κι αν τα νούμερα εκεί παρουσίασαν μια μικρή κάμψη σε σχέση με πέρυσι.

Πώς επηρεάζεται η καθημερινότητά μας;

Αυτά τα στατιστικά δεν αφορούν μόνο τις ασφαλιστικές εταιρείες, αγγίζουν άμεσα την τσέπη και την ασφάλεια όλων μας:

Γραφειοκρατία και αποζημιώσεις: Ένα ατύχημα με αυτοκίνητο που έχει ξένη πινακίδα κυκλοφορίας σημαίνει μεγαλύτερη αναμονή, εμπλοκή του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης και αυξημένο άγχος για το ποιος θα πληρώσει τη ζημιά.

Κόστος ασφαλίστρων: Η συνολική αύξηση των ατυχημάτων πιέζει ανοδικά το κόστος των ασφαλίστρων για όλους τους οδηγούς.

Ασφάλεια στους δρόμους: Αναδεικνύεται η ανάγκη για καλύτερη, πολύγλωσση σήμανση στους ελληνικούς τουριστικούς προορισμούς και για αυστηρότερη αστυνόμευση των οχημάτων που εισέρχονται στη χώρα.

Πίσω από τους αριθμούς: Είναι όλοι οι υπαίτιοι... ξένοι;

Αν μείνουμε στην επιφάνεια των αριθμών, το συμπέρασμα μοιάζει απλό: Οι ξένοι οδηγοί ευθύνονται για χιλιάδες συγκρούσεις στους ελληνικούς δρόμους.

ΑΦΙΞΗ ΤΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM)

Η σταθερή και συντριπτική πρωτιά της Βουλγαρίας με ποσοστό σχεδόν 27% κρύβει ένα κοινό μυστικό που όλοι γνωρίζουν αλλά οι στατιστικές δυσκολεύονται να απομονώσουν. Πόσα από αυτά τα οχήματα ανήκουν πραγματικά σε τουρίστες ή ξένους επαγγελματίες και πόσα είναι αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες που ανήκουν σε μόνιμους κατοίκους Ελλάδας; Είναι γνωστό ότι χιλιάδες συμπολίτες μας —ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα— επιλέγουν να ταξινομήσουν τα οχήματά τους στη γειτονική χώρα για να αποφύγουν τα δυσβάσταχτα ελληνικά τεκμήρια, τους φόρους πολυτελείας και τα ακριβά ασφάλιστρα. Στην πράξη, λοιπόν, ένα σημαντικό μέρος αυτών των «διεθνών» ατυχημάτων συμβαίνει ανάμεσα σε Έλληνες οδηγούς, αναδεικνύοντας ένα σοβαρό κενό ελέγχου από την πολιτεία.

Την ίδια στιγμή, η άνοδος των ατυχημάτων από οδηγούς χωρών όπως η Ρουμανία, η Σερβία και η Βόρεια Μακεδονία πρέπει να διαβαστεί παράλληλα με τα ρεκόρ που καταγράφει ο οδικός τουρισμός. Όταν οι πύλες εισόδου της χώρας δέχονται εκατομμύρια οχήματα κάθε καλοκαίρι, η μικρή αύξηση των ατυχημάτων κατά 1% δείχνει ότι, αναλογικά με τον όγκο της κίνησης, τα αντανακλαστικά των οδηγών μάλλον λειτούργησαν ικανοποιητικά.

Το πραγματικό «αγκάθι» για τον μέσο πολίτη ξεκινά την επόμενη ημέρα του ατυχήματος. Όταν εμπλέκεται ξένη πινακίδα, η διαδικασία αποζημίωσης μέσω του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης και των ξένων ανταποκριτών μετατρέπεται συχνά σε μια γραφειοκρατική οδύσσεια. Ο Έλληνας οδηγός βρίσκεται συχνά εγκλωβισμένος, περιμένοντας μήνες για να αποζημιωθεί, γεγονός που μετατρέπει τη στατιστική σε καθημερινό πονοκέφαλο και οικονομική ανασφάλεια.

Η οδική ασφάλεια δεν έχει σύνορα. Τα στοιχεία του 2025 είναι ένα καμπανάκι κινδύνου που μας υπενθυμίζει ότι, είτε είμαστε φιλοξενούμενοι είτε οικοδεσπότες, η προσοχή στο τιμόνι είναι ο μόνος τρόπος για να επιστρέφουμε σπίτι ασφαλείς.