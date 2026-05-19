Διεθνής αναγνώριση για το ΕΚΠΑ - Σημαντικές διακρίσεις σε 24 επιστημονικά πεδία

Σύμφωνα με τα στοιχεία της QS, το ΕΚΠΑ αξιολογήθηκε θετικά σε 24 επιμέρους επιστημονικά πεδία, έναντι 15 το 2023 και 14 το 2021, καταγράφοντας σταθερή ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια.

Η κατάταξη για το 2026 περιλαμβάνει 1908 πανεπιστήμια από 166 χώρες και βασίζεται σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά δεδομένα, καθώς και σε αξιολογήσεις ακαδημαϊκών και εργοδοτών διεθνώς.

Τέσσερα επιστημονικά πεδία στο Top 100

Ιδιαίτερη διάκριση αποτελεί η παρουσία τεσσάρων επιστημονικών πεδίων του ΕΚΠΑ στις θέσεις 51–100 παγκοσμίως.

Παράλληλα, στον τομέα «Κλασικές Σπουδές και Αρχαία Ιστορία» το Πανεπιστήμιο καταλαμβάνει την 34η θέση παγκοσμίως, ανεβαίνοντας σημαντικά σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο (51–100).

Το ΕΚΠΑ καταγράφει υψηλές θέσεις και στις πέντε βασικές θεματικές περιοχές της QS:

Στις Επιστήμες Ζωής και Ιατρικής κατατάσσεται στην 195η θέση παγκοσμίως, με άνοδο 19 θέσεων από το 2022

Σημαντική εκπροσώπηση και στις Σχολές Υγείας, με την Ιατρική, την Οδοντιατρική, τη Φαρμακευτική και τη Νοσηλευτική να καταγράφουν υψηλές διεθνείς επιδόσεις

Άνοδος και στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες

Ιδιαίτερα ενισχυμένη εμφανίζεται η παρουσία του Ιδρύματος στις Ανθρωπιστικές Σπουδές, με νέα είσοδο τεσσάρων επιστημονικών πεδίων στις κατατάξεις:

Φιλοσοφία (201–225)

Γλωσσολογία (251–300)

Μοντέρνες Γλώσσες (251–300)

Αγγλική Γλώσσα & Λογοτεχνία (301–350)

Παράλληλα, η Νομική καταγράφει άνοδο 100 θέσεων, φτάνοντας στην κατηγορία 251–300.

Θετικές επιδόσεις στις Θετικές Επιστήμες και την Έρευνα

Σημαντικές παρουσίες καταγράφονται και στις Θετικές Επιστήμες, με διακρίσεις σε:

Μαθηματικά και Επιστήμη Υπολογιστών (251–300)

Βιολογικές Επιστήμες και Χημεία (301–350)

Φυσική και Ηλεκτρονική Μηχανική (έως 401–450)

Περιβαλλοντικές Επιστήμες (501–550)

Παράλληλα, για πρώτη φορά περιλαμβάνονται στις κατατάξεις οι Πολιτικές Επιστήμες και Διεθνείς Σπουδές (301–400).

Οι δείκτες αξιολόγησης της QS

Η κατάταξη βασίζεται σε συνδυασμό κριτηρίων, μεταξύ των οποίων:

Ακαδημαϊκή φήμη

Φήμη εργοδοτών

Ετεροαναφορές επιστημονικών δημοσιεύσεων

Δείκτης h-index

Διεθνείς ερευνητικές συνεργασίες (IRN)

Η αξιολόγηση της QS στηρίζεται σε δεδομένα από περισσότερους από 151.000 ακαδημαϊκούς, 100.000 εργοδότες και ανάλυση 16,5 εκατομμυρίων επιστημονικών δημοσιεύσεων.

Δηλώσεις Πρύτανη

Ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, Γεράσιμος Σιάσος, τόνισε ότι οι επιδόσεις επιβεβαιώνουν το υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκό και ερευνητικό έργο του Ιδρύματος, υπογραμμίζοντας τη διεθνή αναγνώριση και τη στρατηγική εξωστρέφειας και διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου.