Δικαίωμα μεταγραφής για τα αδέλφια σπουδαστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Με γνώμονα τη στήριξη των οικογενειών, το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας, ψήφισαν ρύθμιση σύμφωνα με την οποία τα αδέλφια των σπουδαστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας θα έχουν τη δυνατότητα μεταγραφής.

Όπως αναφέρει στη σχετική ανάρτησή του ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης:

«Η στήριξη των οικογενειών αποτελεί σταθερή μας προτεραιότητα.



Αναγνωρίζοντας το ιδιαίτερο βάρος που επωμίζονται οι οικογένειες των σπουδαστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, οι οποίοι υπηρετούν ένα κρίσιμο δημόσιο λειτούργημα, ψηφίσαμε σήμερα ρύθμιση που προβλέπει τα αδέλφια σπουδαστών της Σχολής Αξιωματικών και της Σχολής Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, που είναι φοιτητές ΑΕΙ, θα δικαιούνται, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τα αδέλφια φοιτητών ΑΕΙ, να αιτηθούν μετεγγραφή σε Τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας όπου σπουδάζουν τα αδέλφια τους ή κατοικούν οι γονείς τους.



Η ρύθμιση καθιερώνεται σε πάγια βάση και εξετάζεται η εφαρμογή της ήδη από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας».