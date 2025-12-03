Δίκη για δολοφονία τοπογράφου: «Μου τη στήσανε» ισχυρίζεται ο βασικός κατηγορούμενος

Με την απολογία του 48χρονου που φέρεται ως ο φυσικός αυτουργός της δολοφόνιας του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη συνεχίστηκε η δίκη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών.

Ο κατηγορούμενος σε μια απολογία - ποταμό αρνήθηκε τα όσα του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με την υπόθεση μου. «Μου την έστησαν» ανέφερε πολλές φορές, τονίζοντας ότι ο ίδιος εκείνη την ημέρα είχε πάει για περπάτημα και μετά είχε ραντεβού στο νοσοκομείο.

«Δεν ανέφερα αρχικά ότι πήγα στο νοσοκομείο γιατί δεν το είχα προμελετημένο. Όταν πήγα στον ανακριτή ήμουν ακόμη σε σοκ» ανέφερε ερωτηθείς από την εισαγγελέα της έδρας, ενώ σε άλλη ερώτηση τόνισε.

«Ούτε ένας ερασιτέχνης άνθρωπος δεν θα έκανε κάτι τέτοιο, να πάω να σκοτώσω μπροστά από 20 κάμερες και να πάω μετά στο σπίτι μου 2 χιλιόμετρα παραδίπλα; Αν είχα προμελετησει κάτι τέτοιο, δεν θα είχα φροντίσει να έχω ένα άλλοθι;».

«Θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια αυτού του ανθρώπου αλλά εγώ δεν έχω καμία σχέση. Δεν μπορώ να σκοτώσω, δεν θα το έκανα ποτέ αυτό το πράγμα. Είμαι βαθιά θρησκευόμενος και δεν εκμισθώνομαι, ούτε εξαγοράζομαι, είμαι εδώ λόγω του παρελθόντος μου» είπε στην αρχική του τοποθέτηση.

Πρόεδρος: Πείτε μας αναλυτικά αφού περπατήσατε μια ώρα στο ΟΑΚΑ μετά τι κάνατε;

Κατηγορούμενος: Επέστρεψα πήρα τη μοτοσικλέτα και έφυγα. Μάλιστα 9 με 11 είχα ραντεβού με γιατρό στο για να βγάλω το νάρθηκα από το μύτη μου. Αυτό ήταν γύρω στις 10:30.

Εισαγγελέας: Γιατί δεν ψάξατε κάμερες; Δυσκολεύομαι να σκεφτώ ότι ολόκληρο ΟΑΚΑ δεν έχει κάμερες….

Κατηγορούμενος: Έψαξε ο δικηγόρος και του είπαν πως είναι διαλυμένο το ΟΑΚΑ και το ντρόουν που χρησιμοποιούν είναι για λόγους ασφαλείας και δεν καταγράφει.

Εισαγγελέας: Έχετε ένα σημαντικό άλλοθι όπως μας λέτε και δεν διαρρηγνύεται τα ιμάτια σας για να το βρείτε;

Κατηγορούμενος: Δεν είχα σωστή εκπροσώπηση, δεν ήταν ο κατάλληλος δικηγόρος και γι'αυτό τον άλλαξα αμέσως.

Ο κατηγορούμενος αναφέρθηκε εκτενώς και στον μεσίτη, για τον οποίο η οικογένεια του θύματος είχε πει ότι είχαν διάφορες με τον τοπογραφο.

Κατηγορούμενος: «Μιλάμε για έναν από τους πιο δυνατούς παίκτες στο χώρο τον ακινήτων, κάποιοι ήθελαν να τον βγάλουν από τη μέση. Τον είχανε χτυπήσει στο παρελθόν. Στην αστυνομία μου λέγανε ότι δεν ήταν καλός άνθρωπος και προσπαθούσαν να με στρέψουν εναντίον του. Μου λέγανε «δεν μας ενδιαφέρεις εσύ, δώσε μας αυτόν να γλυτώσεις τα ισόβια» ανέφερε.

Πρόεδρος: Τον Παναγιώτη Στάθη τον γνωρίσατε;

Κατηγορούμενος: Όχι πότε.

Πρόεδρος: Δηλαδή μας λέτε ότι όλα είναι συμπτώσεις...

Κατηγορούμενος: Δεν είναι συμπτώσεις. Μου τη στήσανε. Αμέσως μετά την ανθρωποκτονία τηλεφώνησε συγκεκριμένο πρόσωπο σε υψηλόβαθμό στέλεχος στη ΓΑΔΑ και είπε ότι τον δολοφόνο τον έβαλε ο μεσίτης από την Μύκονο. Και τότε ήρθανε κατευθείαν σε μένα....

Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο με την απόλογία του δεύτερου κατηγορούμενου ο οποίος φέρεται ως συνεργός.