Δήμητρα Αλεξανδράκη: «Το αλκοόλ με κατέστρεψε και με έκανε να σιχαθώ τον ίδιο μου τον εαυτό»

Συνέντευξη της Δήμητρας Αλεξανδράκη φιλοξένησε η εκπομπή «Αυτοψία» που είχε θέμα τον κόσμο των εξαρτήσεων. Η ίδια εξήγησε λεπτομερώς πώς οδηγήθηκε στις εξαρτήσεις από τις οποίες όμως κατάφερε να ξεφύγει.

«Ξεκίνησα να δουλεύω από πολύ μικρή ηλικία, ανήλικη, νύχτα, διότι το νυχτοκάματο, ήτανε πολύ παραπάνω σε σχέση με άλλες δουλειές που έκανα. Θυμάμαι αρκετά περιστατικά με ανθρώπους οι οποίοι πήγαν να με πλησιάσουνε με πονηρούς σκοπούς, που έφαγαν μέχρι και ξύλο, για να μη μου προσφέρουν τον αργό θάνατο.

Όταν δουλεύεις νύχτα από μικρή ηλικία και δεν έχεις καμία σχέση με όλο αυτό και βλέπεις κάποιους ανθρώπους, κάποιες συμπεριφορές, πώς αλλάζει ο χαρακτήρας τους, πώς είναι τη μέρα… Δηλαδή, αν τους έχεις δει μέρα είναι τελείως διαφορετικοί, να τους βλέπεις νύχτα, να έχουν κάποιες αντιδράσεις ακαταλόγιστες, αφύσικες. Εκεί λίγο, κάπου τρομάζεις. Και λες τι είναι όλο αυτό;» παραδέχθηκε.

Και αποκάλυψε: «Δεν σου κρύβω ότι ένα πράγμα που μου έμεινε κατάλοιπο είναι το αλκοόλ. Τεράστιο πρόβλημα. Το αλκοόλ με κατέστρεψε. Το αλκοόλ με έκανε, πολλές φορές, να χάσω τον εαυτό μου. Δεν κατάφερα πράγματα, πολλά στη ζωή μου που πιστεύω ότι θα τα είχα καταφέρει, εξαιτίας του αλκοόλ. Παρέμεινα σε σχέσεις, σε καταστάσεις, λόγω του αλκοόλ. Σιχάθηκα τον ίδιο μου τον εαυτό, λόγω του αλκοόλ».

Το μοντέλο θυμήθηκε και ένα περιστατικό που την τρομοκράτησε: «Ήμασταν στην Ιερά Οδό και έχουμε πάει σε ένα πάρτι που παίζανε DJ. Εγώ δεν κάπνιζα τότε, πλέον έχω κόψει και το κάπνισμα απ’ τα 24 μου. Διψούσα και ήθελα νερό. Το λέω στη φίλη μου και λέει στο αγόρι της «Δώσ’ της νερό». Μου δίνει ένα μπουκαλάκι και το πίνω όλο. Μόνο που αυτό το μπουκαλάκι δεν ήταν νερό. Είχε μέσα MDMA. Εγώ ήμουνα ανήλικη, δεν είχα ξανακάνει ποτέ τίποτα στη ζωή μου. Δεν είχα καν ιδέα τι είναι αυτό. Και το ήπια κατά λάθος.

Και εκεί που όλοι κοιτάγαν μπροστά, εγώ κοίταγα πίσω και αισθανόμουν ότι είμαι σε ένα σύννεφο. Για καλή μου τύχη, δεν ξέρω, ήμουνα σε μια καλή διάθεση. Και βλέπω η μία κοπέλα από την παρέα μας ήταν στο μπάνιο, ξαπλωμένη στην τουαλέτα κάτω, που προσπαθούσαν να τη συνεφέρουνε. Ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Και λένε, «δεν είχε καλή ψυχολογία, αφήστε την εδώ». Ήμουνα στην κατάσταση που με νάρκωσαν παρά τη θέλησή μου, το έπαθα κατά λάθος, είδα την κοπέλα και παρόλο που ήμουνα σε αυτή την κατάσταση, σήκωσα την κοπέλα από την τουαλέτα που έκανε εμετό, την έβγαλα έξω, πήρα το 166».