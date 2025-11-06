Δήμητρα Παπαδήμα: «Με τον Γιάννη δεν κοιμόμαστε μαζί, θέλουμε την ησυχία μας»

Για την καθημερινότητά της με τον Γιάννη Μποσταντζόγλου και την κόρη τους Μαρία Θαλασσινή μίλησε η Δήμητρα Παπαδήμα στην εκπομπή Νωρίς - νωρίς».

«Είμαι έντονη και το μυαλό μου ακόμα πιο έντονο. Τη νύχτα στον ύπνο μου κουράζομαι περισσότερο απ’ ό,τι τη μέρα. Βλέπω “τρελά” όνειρα, μου έρχεται και γράφω ποίηση στον ύπνο μου, που το πρωί την ξεχνάω αν δεν τη σημειώσω εκείνη την ώρα. Πάντα ήμουν ανήσυχο πνεύμα στη ζωή μου, έψαχνα το απόλυτο» είπε αρχικά η ηθοποιός.

Μιλώντας για την κόρη της και την συνεργασία τους ανέφερε: «Η κόρη μας λέγεται Μαρία-Θαλασσινή. Το "Μαρία" είναι από τη μαμά του Γιάννη και το "Θαλασσινή" από μία φίλη που είχα, όταν ήμουν 15 χρονών, που έγινε φωτορεπόρτερ μετά στην Εμπόλεμη Ζώνη. Δεν ξέρω αν ζει ή αν δεν ζει, πάντως ήταν τόσο έντονη προσωπικότητα που έλεγα από τότε πως, αν κάνω ποτέ κόρη, θα την ονομάσω Θαλασσινή.

Είναι η πρώτη φορά που κάνω με την κόρη μου κάτι επαγγελματικά, έχει πάρει τον δικό της δρόμο και θέλει να έχει τη δική της προσωπικότητα. Στην αρχή ζορίστηκα λίγο με αυτό. Τα πιο δύσκολα με την κόρη μου είναι τώρα που μεγάλωσε κι εγώ είμαι ακόμα από πάνω της. Είναι αφύσικο; Δεν ξέρω. Ο Γιάννης είναι πιο της ουσίας, μου λέει να την αφήσω ήσυχη».

Η σχέση της με τον σύντροφό της είναι ιδιαίτερη όπως οι ίδιοι παραδέχονται σε συνεντεύξεις τους. «Δεν υπάρχει ο Γιάννης, έχει πολύ πλάκα. Πλέον δεν τσακωνόμαστε. Δεν κοιμόμαστε μαζί, βαριέμαι. Θέλουμε την ησυχία μας. Είναι πάρα πολύ ωραίο να κοιμάσαι μόνη σου, γιατί να σε ενοχλεί ο άλλος με την κλωτσιά του, με τα πόδια του, με το ροχαλητό του; Εγώ θέλω τη γωνίτσα μου».