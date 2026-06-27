Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» και μίλησε με ειλικρίνεια για την εμπειρία της πατρότητας, τη σχέση του με τον γιο του, Πάρη, αλλά και για το πώς αντιμετωπίζει τη νέα καθημερινότητα μετά τον χωρισμό από τη μητέρα του παιδιού του.

«Δεν χρειάζεται να του χαρίζεις τη γη»

Ο επιχειρηματίας και παρουσιαστής στάθηκε στη σημασία της ουσιαστικής παρουσίας ενός γονιού στη ζωή του παιδιού του, εξηγώντας ότι η αγάπη και ο ποιοτικός χρόνος έχουν πολύ μεγαλύτερη αξία από τα υλικά αγαθά.

«Το πιο σημαντικό είναι να είσαι με τον γιο σου, να μεγαλώνεις μαζί του. Το ουσιαστικό παρών, ο χρόνος και η κουβέντα είναι αυτά που μετράνε», ανέφερε, ενώ πρόσθεσε:

«Το πιο σπουδαίο πράγμα για τα παιδιά μας είναι να είμαστε εκεί. Δεν χρειάζεται να του χαρίζεις τη γη και τον πλανήτη».

Τι είπε για τον Πάρη μετά τον χωρισμό

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν ο μικρός Πάρης έχει αντιληφθεί ότι οι γονείς του δεν ζουν πλέον μαζί, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου αποκάλυψε πως μέχρι στιγμής το παιδί δεν έχει εκφράσει απορίες.

Όπως εξήγησε, τόσο ο ίδιος όσο και η μητέρα του παιδιού φροντίζουν να υπάρχει ισορροπία στην καθημερινότητά του και θεωρεί πως, όσο μεγαλώνει, θα μπορέσει να εκφράσει πιο εύκολα όσα αισθάνεται.

«Αυτόν τον Πάρη των 3,5 ετών δεν θα τον ξαναδώ»

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή που μίλησε για το πόσο γρήγορα μεγαλώνουν τα παιδιά.

«Ακόμα και όταν είσαι εκνευρισμένος και φωνάξεις "Πάρη", μετά σκέφτεσαι γιατί το έκανες. Αυτόν τον Πάρη των τρεισήμισι ετών δεν θα τον ξαναδείς. Κάθε ηλικία περνάει και δεν επιστρέφει», είπε, τονίζοντας ότι προσπαθεί να απολαμβάνει κάθε στιγμή με τον γιο του.