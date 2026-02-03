Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το «σ' αγαπώ» του Πάρη τον έκανε να ξεσπάσει σε κλάματα «Με πήραν τα ζουμιά»

Στην Θεσσαλονίκη βρέθηκε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου προκειμένου να συναντηθεί με την πρώην σύζυγό του Ιωάννα Τούνη και να πάρει τον γιο του Πάρη, προκειμένου να έρθουν στην Αθήνα και να περάσουν κάποιες μέρες μαζί.

Όπως αποκάλυψε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram, μόλις άκουσε τα τρυφερά λόγια αγάπης του μικρού Πάρη, «έλιωσε». «Φτάσαμε Θεσσαλονίκη και πάμε Αθήνα! Με το μικρό μου λιονταράκι!» έγραψε στο πρώτο Story o Δημήτρης Αλεξάνδρου.

Και στην συνέχεια εξομολογήθηκε ότι μόλις μπήκαν στο αυτοκίνητο ακολούθησε ο εξής διάλογος: «Επιτέλους φτάσαμε σπίτι. Να σας πω τι έκανε και πραγματικά με έχουν πάρει τα ζουμιά; Εκεί που ήμασταν στο αμάξι, μου λέει «μπαμπά σ’ αγαπώ πολύ και μου λείπεις» και του λέω «τι μου είπες;». Και μου λέει «σ’ αγαπώ πολύ!». Και με πήραν τα ζουμιά».

φωτογραφία instagram

Σε παλαιότερη συνέντευξή του ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είχε πει για τον γιο του: «Μιλάμε επικοινωνούμε, συζητάμε, έχει χαρακτήρα. Είναι το καλύτερο πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου. Είναι η εξέλιξή μου, αυτό που περίμενα. Ξεχνάω τα πάντα. Για τον γιο μου θα κάνω τα πάντα. Χαίρεται πάρα πολύ γιατί παίρνει τα φώτα πάνω του όταν μας έχει ξεχωριστά τον καθένα. Θέλει προσοχή γιατί είναι μοναχοπαίδι».