Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Το πρώτο τους φιλί στο Instagram

Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που τόσο ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, όσο και η Ρία Ελληνίδου προσπαθούσαν να κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή, όμως όταν το… μέσα σου φλέγεται πόσο μπορείς να το κρατήσεις κρυφό;

Αυτό φαίνεται πως έπαθαν οι δύο ερωτευμένοι που είδαν πως η σχέση τους πάει από το καλό στο καλύτερο! Έτσι λοιπόν έχουν επιλέξει να μην διαφημίζουν μεν τη σχέση τους, ούτε όμως και να την κρύβουν.

Ο έρωτας φούντωσε

Φίλοι της κοινής τους παρέας έχουν να λένε πως οι δυο τους είναι τόσο ερωτευμένοι που δεν τους αφορά τι μπορεί να λέγεται δεξιά κι αριστερά. Θέλουν να περνούν χρόνο μαζί και καμιά φορά να ανεβάζουν story στο Instagram όπου μοιράζονται μια τρυφερή τους στιγμή.

Αυτό λοιπόν έκανε ο Αλεξάνδρου και πολύ επιμελώς ανάρτησε μια φωτογραφία που τον δείχνει να φιλάει τρυφερά στο μάγουλο μια κοπέλα, όμως έχει ποζάρει με τέτοιο τρόπο που καλύπτει πλήρως το πρόσωπό της!