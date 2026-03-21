Γιώργος Βάλαρης: «Ποτέ δεν θα καταλάβουμε ποιοι είμαστε με τόσα τραύματα που έχουμε από την κοινωνία»

Ο Γιώργος Βάλαρης ήταν καλεσμένος στο «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε στην Αθηναΐς Νέγκα για τις προκλήσεις της ζωής, αλλά και την εσωτερική φροντίδα που πρέπει να παρέχουμε στον εαυτό μας.

«Οι γονείς μου ήταν παντελώς ακατάλληλοι για ένα παιδί σαν εμένα! Έφαγα πόλεμό μου όταν τους είπα ότι παράλληλα με την Αγγλική φιλολογία θα κάνω και το θέατρο, έφαγα εμπάργκο. Η άλλη δουλειά που θα μπορούσα να κάνω πάρα πολύ καλά θα ήταν διπλωματικός ακόλουθος ή PR manager. Οι δυσκολίες μας φέρνουν αντιμέτωπους με τον εαυτό μας και με την πρόκληση πρώτα από όλα να ανταποκριθούμε και σε αυτή τη δυσκολία που θα αντιμετωπίσουμε, αλλά και οι ίδιοι, αν θα μπορέσουμε να αντέξουμε».

«Έχουμε βαθιές ρωγμές όλοι»

«Η ικανότητα να αντέχεις», είναι η φράση που με έχει συγκλονίσει όσο καμία άλλη ποτέ στη ζωή μου. Γιατί αν το σκεφτείς είναι αυτή η ικανότητα να αντέχουμε στην αποδοχή, στην απόρριψη, στον έρωτα, στις προκλήσεις, στην κοινωνία, στα οράματά μας. Νομίζω ότι καλλιεργείται η ικανότητα να αντέχεις και καλλιεργείται με τον εξής απλό τρόπο: φροντίζοντας να μαθαίνουμε τον εαυτό μας και να δημιουργούμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να αντέχουμε. Και μία προϋπόθεση είναι να φροντίζουμε τον εαυτό μας εσωτερικά, εξωτερικά…

Η εσωτερική φροντίδα είναι πολύ σπουδαία πράγμα και αυτό είναι που μας κάνει να βρίσκουμε την ταυτότητά μας σιγά - σιγά όσο μπορούμε. Ποτέ δεν θα καταλάβουμε ποιοι είμαστε με τόσο βαθιά τραύματα που έχουμε από την κοινωνία, από τους γονείς μας… Έχουμε βαθιά τραύματα, βαθιές ρωγμές όλοι. Χρειάζονται και οι μικρές ρωγμές και τα μικρά τραύματα, μεγάλα να μην είναι. Και να φροντίζουμε, όσοι είναι γονείς, να φροντίζουν να εκπαιδεύονται λίγο πριν φέρουν στον κόσμο τα παιδάκια τους για να μην τους δημιουργούν μεγάλες ρωγμές. Γιατί έτσι ξεκινούν και τα παιδιά με μεγάλα προβλήματα, με μεγαλύτερα, με κοινωνικά, έτσι γίνονται οι εγκληματίες».