Κώστας Νικούλι: «Και στην Ελλάδα και στην Αλβανία ένιωθα ξένος αλλά αυτό δεν με έκανε να φοβάμαι»

Ο Κώστας Νικούλι που κατάγεται από τους Αγίους Σαράντα της Αλβανίας, φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Buongiorno» και μίλησε για την καταγωγή του αλλά και για την παιδική του ηλικία στην Ελλάδα.

«Εγώ έχω γεννηθεί στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ακόμα αυτό που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, ότι ένα παιδί γεννιέται σε μία χώρα και παίρνει αυτόματα την ιθαγένεια της χώρας αυτής. Εγώ γεννήθηκα εδώ αλλά πήρα την ιθαγένεια των γονιών μου. Ανά εξάμηνο πηγαίναμε να ανανεώσουμε τη βίζα μας.

Και εδώ και εκεί ένιωθα ξένος. Δεν ήταν ότι με επηρέαζε όμως, δεν με έκανε να φοβάμαι. Ένιωθα ότι ανήκω κάπου, στους φίλους μου... Ενστερνίστηκα το μέρος που μεγάλωσα, το Παλαιό Φάληρο. Οι διακοπές μου ήταν στους Αγίους Σαράντα. Και οι φίλοι μου που μεγαλώσαμε μαζί, δεν ήταν αλβανικής καταγωγής αλλά είναι τα αδέρφια μου, με αγκάλιασαν και είμαστε ακόμα φίλοι» εξομολογήθηκε.

Και συμπλήρωσε: «Στα παιδιά όσο να' ναι υπάρχει πολύ bullying ανεξάρτητα από πού κατάγεσαι. Υπήρχαν στο σχολείο συγκρούσεις με το οτιδήποτε. Το ζήτημα είναι ότι ποτέ δεν κρύφτηκα. Θα μπορούσα να πω ότι είμαι Έλληνας, αλλά πάντα έλεγα ότι είμαι από τους Αγίους Σαράντα, από την Αλβανία. Στις εκθέσεις μου έλεγα ότι πήγαινα στην τάδε παραλία στους Αγίους Σαράντα. Πάντα το έλεγα. Πολλές φορές με τα παιδιά τσακωνόμασταν επειδή με έλεγαν λεπτό και αδύναμο, δεν είχε να κάνει με το ότι μπαίνει η ταμπέλα του ξένου και τον «κοπανάμε». Ήμουν περήφανος γι' αυτό που ζούσα τα καλοκαίρια, για τους ανθρώπους που έβλεπα εκεί, τους φίλους μου, οπότε με το να το μοιράζομαι αυτό, δεν είχε ο άλλος να σου πει κάτι».

«Και στον χώρο το δικό μου δεν υπάρχει τώρα διαχωρισμός, ούτε όταν ξεκίνησα. Ξεκίνησα με αυτό το εφόδιο, ότι ήμουν μετανάστης δεύτερης γενιάς ήταν αυτό που με βοήθησε, γιατί ήταν αυτός ο ρόλος, λέω για την ταινία «Ξενία» που ζητούσαν παιδιά αλβανικής καταγωγής που να ζουν στην Ελλάδα. Είχα κάνει έναν queer χαρακτήρα. Στο θέατρο, στην υποκριτική τα «αρνητικά» μας πάμε να τα φωτίσουμε. Από τα προσωπικά σου στοιχεία θα αντλήσεις υλικό, γιατί αυτά είναι τα αληθινά» είπε κλείνοντας αυτό το θέμα.