Δημήτρης Αλεξάνδρου για Ρία Ελληνίδου: «Τυχερός αυτός που τη θαυμάζει»

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ήταν καλεσμένος στο “Πρωινό” και η παρέα της εκπομπής τον στρίμωξε για να μιλήσει για τη Ρία Ελληνίδου, με την οποία οι φήμες τον θέλουν να είναι σε σχέση, καθώς είχε μόλις προβληθεί ένα βίντεο με δηλώσεις της τραγουδίστριας στο αεροδρόμιο. «Αισθάνομαι πάρα πολύ ωραία που τη βλέπω στην τηλεόραση. Τυχερός αυτός που τη θαυμάζει! Εγώ είμαι χαρούμενος, χαίρομαι με τη χαρά του κόσμου πολύ», αρκέστηκε να πει χαμογελώντας εμφανώς αμήχανα…

«Θέλω να κάνω πολλά παιδιά»

Ο Αλεξάνδρου μίλησε για το γεγονός ότι του αρέσει η οικογένεια και θέλει να κάνει πολλά παιδιά. «Είμαι άνθρωπος της οικογένειας. Έτσι ξεκινάμε όλοι. Προφανώς όταν είσαι μικρότερος έχεις περάσει κι από τη φάση του one night stand, δεν νομίζω ότι στα 20-25 το βλέπεις και τόσο σοβαρά όταν είναι να ξεκινήσεις μία σχέση. Γενικότερα πάντα μου άρεσε να έχω συντροφιά και να είμαι σε σχέση, έτσι είμαι σαν άνθρωπος.

Τι διαφορά έχει ο γάμος από μια πολύ σοβαρή σχέση που συγκατοικείς; Τον γάμο τον κάνεις εάν θες να καλύψεις μια ευχαρίστηση της συντρόφου σου, ή δική σου. Θέλω πολλά παιδιά να κάνω. Μου αρέσουν πολύ. Τρελαίνομαι!»

«Δεν είμαστε… συνοδευτικό»

«Για τους πατέρες πάνε να βγάλουν μια ταμπέλα, ότι είμαστε σαν συνοδευτικό, αλλά έχουμε κι εμείς έναν πολύ σοβαρό ρόλο. Όλοι προσπαθούν να παραγκωνίσουν αυτόν τον αφανή ήρωα, που λέγεται πατέρας, ότι δεν είναι κάτι, ότι το αντιλαμβάνεται πολύ αργότερα και ότι δεν παίζει και τόσο σημαντικό ρόλο.

Είναι πολύ σημαντικό για το παιδί να είναι και οι δύο γονείς ενεργοί σε όλα τα πράγματα, δεν πρέπει να το διαχωρίζουμε. Γι’ αυτό βλέπεις σε πάρα πολλές σκανδιναβικές χώρες που ό,τι κάνει η μαμά το κάνει και ο μπαμπάς. Έχουν ακόμα και τα ίδια δικαιώματα. Μου αρέσει η πατρότητα, το παιδί μου είναι! Εμένα ο πατέρας μου δεν ήταν ενεργός σε αυτό το κομμάτι. Είναι το πώς έχεις μεγαλώσει και το πώς ήταν οι γενιές τότε».

«Κανένα παιδάκι δεν θέλει το τηλέφωνο»

«Είναι δύσκολο όταν δεν έχω τον Πάρη μαζί μου, αλλά τι να κάνουμε που πρέπει να ζήσεις κι εσύ και να είσαι ευτυχισμένος με τον εαυτό σου, να είσαι ψυχικά και σωματικά υγιής, γιατί το παιδί σου δεν θα θέλει να σε δει σε μια κατάσταση λιγότερη από αυτή που σε έχει στο μυαλό του. Σε αυτές τις ηλικίες είναι δύσκολη η επικοινωνία γιατί κανένα παιδάκι δεν θέλει το τηλέφωνο. Όταν του λέω πάμε στο βουνό, του αρέσει, χαίρεται».