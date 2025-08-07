Δημήτρης Γιαννέτος: Η φιλία με τους Κλούνεϊ, η συνεργασία με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς και η ζωή στην Αμερική

Ο Έλληνας hair stylist που κατάφερε να συνεργάζεται πλέον με αστέρες του Χόλιγουντ όπως η Αμάλ Κλούνεϊ, οι Καρντάσιανς, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς και πολλοί άλλοι, έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό Gala και μίλησε για το όνειρο που έγινε πραγματικότητα.

«Έφυγα από την Ελλάδα σε μια εποχή που διψούσα για κάτι πιο μεγάλο. Η Φαίη Σκορδά, η Πέγκυ Ζήνα, η Αποστολία Ζώη, η Καλομοίρα, η Μαριέττα Χρουσαλά, η Δέσποινα Βανδή συγκαταλέγονται σε εκείνες που με εμπιστεύονταν. Ήμουν ανήσυχος, όμως, και έψαχνα συνεχώς για το καινούριο. Για το επόμενο βήμα που θα με εξέλισσε. Μετακόμισα στην Αμερική χωρίς να γνωρίζω αγγλικά, σε ένα επάγγελμα στο οποίο η επικοινωνία είναι το Α και το Ω. Ήθελα όμως να πετύχω και δεν το έβαλα κάτω» εξηγεί.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης αποκάλυψε για την Μπρίτνεϊ Σπίαρς: «Τη χτενίζω εδώ και χρόνια. Όταν μου είχε τηλεφωνήσει ο ατζέντης της για να την αναλάβω είχα τρελαθεί από τη χαρά μου».

Ο Δημήτρης Γιαννέτος μίλησε επίσης και για μια υπέροχη φιλία που έχει δημιουργήσει. «Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η Αμάλ Αλαμουντίν δεν είναι πλέον μόνο πελάτες, είναι οικογένεια. Φαντάσου ότι, όταν γνώρισα τον Φελίπε, μου είπαν ότι για να επισημοποιήσω τη σχέση μας θα πρέπει πρώτα να τον εγκρίνουν εκείνοι!».

Και συνέχισε: «Μου αρέσει η Αμερική, γιατί οι γυναίκες, όσο διάσημες κι αν είναι, τολμούν αλλαγές στα μαλλιά τους. Εναλλάσσουμε τα χτενίσματα και πειραματιζόμαστε παίζοντας με περούκες διαφορετικού στυλ. Στην Ελλάδα τα πράγματα είναι πιο συντηρητικά, τα μαλλιά πρέπει να είναι πιο στημένα και αψεγάδιαστα».