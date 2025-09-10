Δημήτρης Κόκοτας - H manager του Σάντρα Βουτσά δηλώνει: «Θα επανέλθει, αλλά θέλει τον χρόνο του»

Περίπου δεκαοχτώ μήνες έχουν περάσει από την ημέρα που ο Δημήτρης Κόκοτας υπέστη οξύ έμφραγμα και έκτοτε νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Η οικογένειά του και οι θεράποντες ιατροί του, δεν χάνουν την αισιοδοξία τους και ευελπιστούν ότι ο τραγουδιστής θα επανέλθει.

Η Σάντρα Βουτσά, manager και φίλη του Δημήτρη Κόκοτα, έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό «Λοιπόν» και μεταφέροντας τα λόγια του θεράποντος ιατρού που τον παρακολουθεί εξήγησε ότι απαιτείται χρόνος για την ανάρρωσή του. Μίλησε όμως και για την ψυχολογική κατάσταση της οικογένειας του τραγουδιστή.

«Στα καλύτερα τους δεν είναι, αλλά δεν χάνουν την αισιοδοξία τους. Η Κατερίνα μου είπε ότι δεν έχει σκεφτεί ούτε ένα λεπτό ότι μπορεί ο Δημήτρης να μην συνέλθει. Και εγώ έχω στο μυαλό μου ότι κάποια στιγμή ο Δημήτρης θα συνέλθει. Όπως είπε ο θεράπων ιατρός του που είναι φειδωλός στις δηλώσεις του, ο Δημήτρης θα επανέλθει, αλλά θέλει τον χρόνο του» εξομολογήθηκε.

Και συμπλήρωσε: «Ακόμα οι ίδιοι γιατροί λένε στην Κατερίνα πως είναι καλύτερο να μείνει στο νοσοκομείο που τον παρακολουθούν διαρκώς. Του κάνουν κάθε μέρα φυσικοθεραπείες. Έχω να πω μόνο τα καλύτερα για τους γιατρούς εκεί, τον έχουν βασιλιά».