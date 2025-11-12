Σύζυγος Δημήτρη Κόκοτα: «Δυστυχώς, βρισκόμαστε αρκετά μακριά από το εξιτήριο»

Τις τελευταίες ημέρες μια σειρά δημοσιευμάτων ήθελε τον Δημήτρη Κόκοτα να παίρνει εξιτήριο από το «Γεώργιος Γεννηματάς», γεγονός που προκάλεσε συγκίνηση στον κόσμο. Θυμίζουμε πως τον Μάρτιο του 2024 ο δημοφιλής καλλιτέχνης υπέστη ένα βαρύ έμφραγμα ενώ βρισκόταν στις πρόβες για το «J2US» και έκτοτε βρίσκεται στο νοσοκομείο σε κρίσιμη μεν, σταθερή δε κατάσταση.

Τα πράγματα συνεχίζουν να παραμένουν στάσιμα, αφού η σύζυγός του Κατερίνα μίλησε στο «Πρωινό» για την υγεία του άντρα της και διέψευσε -δυστυχώς- τα σενάρια που ήθελαν τον τραγουδιστή να παίρνει επιτέλους εξιτήριο από το νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς».

Δύσκολη κατάσταση

Συγκεκριμένα η γυναίκα που έχει σταθεί βράχος στο πλευρό του Κόκοτα από τις 28 Μαρτίου 2024, οπότε και έπαθε το έμφραγμα, μέχρι σήμερα είπε στην εκπομπή πως θα ήθελε πολύ αυτό το σενάριο να είναι πραγματικότητα: «Από το στόμα τους και στου Θεού το αυτί. Δυστυχώς, βρισκόμαστε αρκετά μακριά», ήταν τα λόγια της που αποδεικνύουν πως ο καλλιτέχνης συνεχίζεται να βρίσκεται ακριβώς στην ίδια κατάσταση που γνωρίζουμε. Υπάρχουν ορισμένες φορές που έχει κάποιες μικρές αντιδράσεις, όπως κινήσεις των ματιών, όταν ακούει τη φωνή της γυναίκας του, ή νέα για το παιδί του, όμως τίποτα παραπάνω.

Πριν από μερικούς μήνες πάντως η Ματίνα Παγώνη είχε πει πως τα πράγματα για τον Δημήτρη Κόκοτα είναι πολύ δύσκολα. «Η κατάστασή του είναι σταθερή. Προσπαθούν οι φυσικοθεραπευτές για το καλύτερο, το ίδιο και η ομάδα των γιατρών. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Τον κινούν και στέκεται καθιστός. Από εκεί και πέρα, με το θέμα της ομιλίας του δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Αντιδρά συγκινησιακά στα ερεθίσματα. Του βάζουν μουσική. Δεν έχει οπτική επικοινωνία με τους ανθρώπους γύρω του και από εκεί και πέρα και οι δύο ομάδες προσπαθούν να κάνουν ό,τι καλύτερο».