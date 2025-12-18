Έμφραγμα υπέστη ο ραδιοφωνικός παραγωγός Γιώργος Καρτελιάς - Νοσηλεύτηκε σε ΜΕΘ

Μια σοβαρή δοκιμασία με την υγεία του βίωσε πριν από λίγες ημέρες ο γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός και παρουσιαστής Γιώργος Καρτελιάς, καθώς υπέστη έμφραγμα και χρειάστηκε άμεση νοσηλεία.

Μιλώντας το πρωί της Τρίτης σε εκπομπή του Alpha, ο Γιώργος Καρτελιάς αποκάλυψε για πρώτη φορά λεπτομέρειες της περιπέτειάς του, σημειώνοντας ότι παρέμεινε συνολικά 15 ημέρες στο νοσοκομείο.

Όπως ανέφερε, νοσηλεύτηκε για έξι ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ενώ πήρε εξιτήριο στις 4 Δεκεμβρίου, όταν πλέον είχε ξεπεράσει τον κίνδυνο.

«Ήμουν στο γραφείο, δούλευα, και ξαφνικά ένιωσα έναν έντονο πόνο στο στήθος. Στην αρχή σκέφτηκα ότι μπορεί να είναι μυϊκός, ίσως και από την καρδιά. Ταυτόχρονα ένιωσα ένα μούδιασμα στο χέρι. Γύρισα στο σπίτι και είπα στη σύζυγό μου ότι μάλλον περνάω έμφραγμα», περιέγραψε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια εξήγησε πως μετέβη στο νοσοκομείο χωρίς να χάσει τις αισθήσεις του. «Ήμουν συνεχώς σε επαφή με τις νοσοκόμες και, μάλιστα, το αντιμετώπισα κάπως χαλαρά, σχεδόν με χιούμορ», είπε.

Ο Γιώργος Καρτελιάς τόνισε τη σημασία της έγκαιρης ιατρικής παρέμβασης, επισημαίνοντας: «Πρέπει να πηγαίνουμε στο νοσοκομείο και να μιλάμε με τον γιατρό μας, ειδικά όταν έχουμε περίεργους ή έντονους πόνους».

Παράλληλα, μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την οποία έκανε όσο νοσηλευόταν, θέλησε να ευχαριστήσει το κοινό του για τα μηνύματα συμπαράστασης, τις ευχές και το ενδιαφέρον που έδειξαν όλο αυτό το διάστημα.