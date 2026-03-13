Δήμος Βερύκιος: «Το συμβόλαιο της Μενεγάκη ήταν από τα πιο ακριβά... ήταν σκληρή διαπραγματεύτρια»

Για πρόσωπα της τηλεόρασης και όχι μόνο μίλησε ο Δήμος Βερύκιος και έκανε αποκαλύψεις...

«Η Ελένη Μενεγάκη ήταν αυστηρή, σκληρή διαπραγματεύτρια. Όταν ερχόταν η ώρα να διαπραγματευτεί το συμβόλαιό της, δεν άφηνε ούτε μύγα να περάσει από μπροστά της» είπε ο δημοσιογράφος.



«Ήταν όντως από τα πιο ακριβά συμβόλαιο αυτό της Ελένης;» τον ρωτά ο δημοσιογράφος του zappit και ο Δήμος Βερύκιος απαντά: «Ναι, το πιο ακριβό. Όχι, υπήρχε και ένα άλλο πιο ακριβό. Αλλά άστα τώρα. Και όχι ένα. Φτάσαμε στο σημείο, μια εποχή, οι υπάλληλοι του Κοντομηνά να έχουν περισσότερα λεφτά απ’ τον Κοντομηνά».

Μίλησε όμως και για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και όσα έχουν ακουστεί κατά καιρούς για την συμπεριφορά της, την περίοδο που ήταν παρουσιάστρια στον Alpha. «Μικρό παιδί ήταν τότε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Τι συμπεριφορά; Τα μεγιστοποιούμε τα θέματα. Το θέμα είναι ότι τότε, βρέθηκαν δύο κορυφαίοι άνθρωποι δίπλα στον Δημήτρη Κοντομηνά που υποστήριξαν ένα καλοκαίρι στο σκάφος, ότι η Κωνσταντίνα μπορεί να παίξει ρόλο στην τηλεόραση. Η εισήγησή τους είδαμε ότι ικανοποιήθηκε».