Δημοσκοπήσεις: Για τρεις πίνακες χαίρονται στην «αμούσκευτη» ΝΔ

Σχεδόν «αμούσκευτη» βγήκε από το πρώτο κύμα των δημοσκοπήσεων η Νέα Δημοκρατία έπειτα από τη δημιουργία των νέων κομμάτων από τη Μαρία Καρυστιανού και τον Αλέξη Τσίπρα.

Περιορισμένες οι απώλειες - και όχι σε όλες τις περιπτώσεις - μεγάλη αντάρα στον κεντροαριστερό χώρο. Οπότε η έως τώρα ουσιαστική και επικοινωνιακή διαχείριση των νέων κομμάτων, κρίνεται ως επιτυχημένη και λειτουργική.

Αυτά ισχύουν για τώρα και χωρίς να έχει μπει στο δημοσκοπικό «κάδρο» ένα ενδεχόμενο κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά.

Τρεις πίνακες από τη δημοσκόπηση του Στράτου Φαναρά για το Mega έφεραν νέα χαμόγελα στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Σημειώστε:

O κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να μην έχει ουσιαστικό αντίπαλο στο κρίσιμο ερώτημα της πρωθυπουργισιμότητας. Έχοντας αυξήσει τα ποσοστά του σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα κατά δυο μονάδες. Οπότε το δίλημμα για το τηλέφωνο στο Μέγαρο Μαξίμου στις τρεις τα ξημερώματα, μια χαρά δείχνει να έκανε τη δουλειά του.

Metron Analysis / Mega

To 47% των ερωτηθέντων θέλουν αυτοδύναμη κυβέρνηση. Ποσοστό υψηλότερο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και πεποίθηση που όπως πιστεύουν στο ΜΜ θα ενισχυθεί πλησιάζοντας προς την ώρα της κάλπης. Μπορεί στην πρωθυπουργική έδρα να λένε «ό,τι πει ο λαός που αποφασίζει» αλλά αυτό δεν αλλάζει την κεντρική γραμμή του κ. Μητσοτάκη υπέρ των αυτοδύναμων κυβερνήσεων.

Metron Analysis / Mega

Και το σημαντικότερο εύρημα: Το 38% «ψηφίζει» υπέρ της πολιτικής σταθερότητας απέναντι στο 61% που θέλει πολιτική αλλαγή. Ένα ποσοστό - το 38% - που όπως πιστεύουν στο ΜΜ «πάει» ολόκληρο στον Κυριάκο Μητσοτάκη εν αντιθέσει με το 61% το οποίο συμπυκνώνει τη θέση ψηφοφόρων διαφορετικών κομμάτων μεταξύ των οποίων και αυτών που δεν έχουν προοπτική κυβερνησιμότητας.