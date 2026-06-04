Διπλωματική εκστρατεία μακριά από τις κάμερες για τη «γαλάζια πατρίδα»

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται το τελευταίο χρονικό διάστημα Μέγαρο Μαξίμου και Υπουργείο Εξωτερικών, ιδίως α ότου, η τουρκική κυβέρνηση επέλεξε μέσω διαρροών να γνωστοποιήσει την πρόθεση της να θεσμοθετήσει μέσω νομοσχεδίου το αναθεωρητικό και παντελώς ανυπόστατο αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας.

Και μπορεί το τελευταίο χρονικό διάστημα να έχουν ατονήσει οι δίαυλοι επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο ακτές του Αιγαίου τουλάχιστον στο ανώτατο και ανώτερο επίπεδο, ωστόσο, ασφαλείς πληροφορίες του FLASH επιμένουν πως η Αθήνα κινήθηκε τις τελευταίες εβδομάδες μεθοδικά παρεμβαίνοντας εκεί που πραγματικά μετράει και καθιστώντας ξεκάθαρες τις θέσεις της.

Τόσο μέσω επίσημων τοποθετήσεων, όσο και περισσότερο μέσω επαφών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, αλλά και τους σημαντικότερους μας συμμάχους, όπως οι ΗΠΑ, η ελληνική κυβέρνηση υπογράμμισε ότι η περιγραφόμενη τουρκική πρωτοβουλία είναι απαράδεκτη, την ώρα, που κατέστησε σαφείς τις «κόκκινες γραμμές» της Αθήνας. Σε αυτό το περιβάλλον δεν αποκλείεται οι νέες διαρροές περί καθυστέρησης ως προς το χρόνο κατάθεσης του νομοσχεδίου – αντί του Ιουνίου φαίνεται ότι πάει προς το Φθινόπωρο – να σημαίνει πως οι ελληνικές πιέσεις έπιασαν τόπο. Ή ότι η Άγκυρα θέλει όχι μόνο να χαλάσει αλλά και να θολώσει τα «ήρεμα νερά».

Ίδωμεν..