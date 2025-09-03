Disney: Θα πληρώσει 10 εκατ. δολάρια μετά από καταγγελία για συλλογή προσωπικών δεδομένων παιδιών

Αντιμέτωπη με την πληρωμή 10 εκατομμυρίων δολαρίων είναι η Walt Disney προκειμένου να διευθετήσει τις κατηγορίες της Ομοσπονδίας Επιτροπής Εμπορίου (FTC) ότι επέτρεψε την παράνομη συλλογή προσωπικών δεδομένων παιδιών στο YouΤube.

Η FTC ισχυρίστηκε ότι η εταιρεία επέτρεψε τη συλλογή δεδομένων από παιδιά που παρακολουθούσαν βίντεο για παιδιά στο YouTube χωρίς να ενημερώσει τους γονείς ή να λάβει τη συγκατάθεσή τους.

Η καταγγελία ισχυριζόταν ότι η Disney παραβίασε τον Κανονισμό Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής των Παιδιών στο Διαδίκτυο, καθώς δεν χαρακτήρισε ορισμένα βίντεο του YouTube ως βίντεο για παιδιά. Η υπηρεσία ισχυρίστηκε ότι η εταιρεία μπόρεσε να συλλέξει δεδομένα από θεατές περιεχομένου που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών και να τα χρησιμοποιήσει για στοχευμένη διαφήμιση.

Η στάση της Disney

Το 2019, μετά από συμβιβασμό με την FTC, το YouTube άρχισε να απαιτεί από τους δημιουργούς περιεχομένου να αναφέρουν αν τα βίντεο που ανέβαζαν ήταν «φτιαγμένα για παιδιά» ή «δεν ήταν φτιαγμένα για παιδιά». Η επισήμανση αυτή διασφαλίζει ότι δεν συλλέγονται προσωπικά στοιχεία από τα βίντεο «που προορίζονται για παιδιά» και ότι δεν θα προβάλλονται εξατομικευμένες διαφημίσεις στους θεατές. Τα σχόλια είναι επίσης απενεργοποιημένα σε αυτά τα βίντεο.

Η προτεινόμενη συμφωνία θα απαιτούσε από τη Disney να καταβάλει πρόστιμο 10 εκατομμυρίων δολαρίων, να συμμορφωθεί με τον κανόνα προστασίας των δεδομένων των παιδιών και να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα για να ελέγχει αν τα βίντεο που αναρτώνται στο YouTube πρέπει να χαρακτηρίζονται ως «που προορίζονται για παιδιά».

«Η υποστήριξη της ευημερίας και της ασφάλειας των παιδιών και των οικογενειών βρίσκεται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας», ανέφερε η εταιρεία σε δήλωση που έλαβε το CNBC. «Η συμφωνία αυτή δεν αφορά τις ψηφιακές πλατφόρμες που ανήκουν και λειτουργούν από τη Disney, αλλά περιορίζεται στη διανομή ορισμένων από τα περιεχόμενά μας στην πλατφόρμα YouTube. Η Disney έχει μακρά παράδοση στην τήρηση των υψηλότερων προτύπων συμμόρφωσης με τους νόμους περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής των παιδιών και παραμένουμε προσηλωμένοι στην επένδυση στα εργαλεία που απαιτούνται για να συνεχίσουμε να είμαστε ηγέτες σε αυτόν τον τομέα».