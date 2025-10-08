Disneyland: Πληροφορίες για θάνατο επισκέπτη μέσα στη «Στοιχειωμένη Έπαυλη»

Μία τραγωδία φέρεται να σημειώθηκε στη Disneyland, αφού μία επισκέπτρια πέθανε όταν μπήκε στο κλασικό παιχνίδι Haunted Mansion (Στοιχειωμένη Έπαυλη) του πάρκου αναψυχής.

Μετά από ανεπιβεβαίωτες αναφορές που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο ότι μια γυναίκα πέθανε στην εορταστική εκδήλωση, επιβεβαιώθηκε ότι μεταφέρθηκε από το πάρκο του Άναχαϊμ της Καλιφόρνια σε τοπικό νοσοκομείο τη Δευτέρα.

Ο Ματ Σάτερ του Αστυνομικού Τμήματος του Άναχαϊμ δήλωσε αργότερα ότι «η Πυροσβεστική του Άναχαϊμ ανταποκρίθηκε στο Disneyland Resort για μια γυναίκα περίπου 60 ετών χωρίς τις αισθήσεις της, μετά την βόλτα της στο αξιοθέατο Haunted Mansion», σύμφωνα με δημοσίευμα του Enterteinment Weekly.

Αργότερα, η γυναίκα «μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο, όπου αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός της». Ο Σάτερ είπε ότι ο σερίφης-ιατροδικαστής της κομητείας Όραντζ «θα καθορίσει την αιτία θανάτου» αργότερα.

Ο θάνατος της άτυχης γυναίκας έρχεται λίγο λιγότερο από ένα μήνα μετά τον θάνατο ενός άνδρα ενώ επέβαινε στο τρενάκι του λούνα παρκ Stardust Racers στο Universal Epic Universe, το νέο θεματικό πάρκο της Universal που άνοιξε τον Μάιο.

Η Στοιχειωμένη Έπαυλη, ένα από τα αγαπημένα παιχνίδια των πάρκων της Disney, άνοιξε για πρώτη φορά το 1969 στην περιοχή New Orleans Square του πάρκου. Το παιχνίδι είναι επίσης ένα από τα λίγα αξιοθέατα των πάρκων της Disney που περιλαμβάνει σαφείς εικόνες ανθρώπινου θανάτου.