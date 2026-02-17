Δώρα Χρυσικού: «Εγώ καλυτέρευσα μετά τον καρκίνο - Πήρα το μεγαλύτερο μάθημα»

Η Δώρα Χρυσικού ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Π.Ο.Π Μαγειρική» και μίλησε ανοιχτά για τον καρκίνο που της χτύπησε την πόρτα πριν από πέντε χρόνια και τώρα πια -που είναι «ελεύθερη νόσου», όπως της είπε ο ογκολόγος της- κάνει τον δικό της απολογισμό ζωής! «Εγώ καλυτέρευσα μετά τον καρκίνο. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο μάθημα που πήρα ήταν μετά την ασθένειά μου. Με τον καρκίνο συνειδητοποιείς απόλυτα τη θνητότητα και επειδή φτάνεις πάρα πολύ κοντά στον θάνατο και στην ανημπόρια, επαναπροσδιορίζεις πάρα πολλά πράγματα και πρωτίστως πράγματα που έχουν να κάνουν με σένα. Γίνεσαι πιο ταπεινός, βάζεις άλλα όρια.

Άφησα ανθρώπους μετά την ασθένειά μου! Υπήρχαν άνθρωποι στο περιβάλλον μου που δεν μπορούσαν να αντέξουν την ασθένεια, μάλλον από υπερβολικό φόβο. Με έναν τρόπο έδειξαν κάποιες συμπεριφορές. Είμαι ένας άνθρωπος που συγχωρεί πολύ εύκολα και δεν κρατάει κακίες, απλά κάποιοι άνθρωποι δεν χωράνε σε αυτόν τον καινούριο εαυτό που έχω. Οπότε, με έναν τρόπο απομακρυνθήκαμε ησύχως. Αλλά και κάποιες σχέσεις βάθυναν, όπως αυτή με τη μητέρα μου.

«Επί της ουσίας με έσωσε»

«Η μητέρα μου με βοήθησε πάρα πολύ και επί της ουσίας με έσωσε. Μου στάθηκε πάρα πολύ, είναι πολύ δυναμική γυναίκα. Αλλά όταν μια μάνα κινδυνεύει να χάσει το παιδί της, ο δυναμισμός πάει περίπατο! Είναι τόσο συγκλονιστικό αυτό για τη ζωή ενός γονιού που δεν έχει να κάνει με δύναμη ή όχι. Η μαμά μου επέδειξε αδιανόητη ψυχραιμία και πολλή δύναμη φυσικά. Και η σχέση μας μετά από αυτό γλύκανε και βάθυνε και έχει πάει σε ένα επίπεδο μεγάλης αγάπης και ευγνωμοσύνης από την πλευρά μου».