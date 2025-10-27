Χρυσικού: Το μετατραυματικό στρες και ο γιατρός που δεν κατονομάζει «Η στάση του απέναντί μου ήταν...»

Η Δώρα Χρυσικού ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς νωρίς» και αναφέρθηκε στην περιπέτειά της με τον καρκίνο «Είμαι καλά και υγιής εδώ και τέσσερα χρόνια. Κάνω εξετάσεις. Έλεγα πως είμαστε μια μικρο-κοινότητα, αλλά δυστυχώς δεν είμαστε τόσο μικρή. Με δυσκόλεψε και με τραυμάτισε πολύ η επαφή μου με τον γιατρό. Ήταν μια πάρα πολύ τραυματική εμπειρία. Αν πρέπει να ξεχωρίσω ποιο ήταν το πιο τραυματικό απ’ όλα, η ανακοίνωση της διάγνωσης – η οποία έγινε με παράδοξο τρόπο. Έχω μετατραυματικό στρες μετά από αυτό» εξομολογήθηκε η ηθοποιός που έχει αναφερθεί πολλές φορές στο παρελθόν για την μάχη της με τον καρκίνο.

Μιλώντας για τον γιατρό η Δώρα Χρυσικού συμπλήρωσε: «Αντιμετώπισα έναν άνθρωπο με πολύ σκληρή συμπεριφορά. Δεν τον έχω κατονομάσει ποτέ, γιατί δεν έχω αυτό το δικαίωμα και δεν θέλω να μπλέξω με νέες μηνύσεις — ήδη έχω αρκετές. Πρόκειται για γιατρό του δημόσιου συστήματος, πολύ ικανό επιστημονικά, αλλά η στάση του απέναντί μου ήταν εξαιρετικά δύσκολη».

«Όταν βγήκα από το νοσοκομείο, ένιωθα τόσο τρομαγμένη που είπα πως δεν θα πάω να κάνω την επέμβαση, αλλά τη διαθήκη μου. Δεν έδωσα ποτέ στον εαυτό μου το περιθώριο να πενθήσω — ήταν άμυνα. Δεν πένθησα για το σώμα μου και τη ζωή που άλλαξε, και αυτό ήταν λάθος» παραδέχθηκε η Δώρα Χρυσικού.