«Ο Γιατρός»: Τα 5+1 νέα πρόσωπα που εισβάλλουν στη σειρά

Ο Ανδρέας Βρεττός (Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης), ο Doc, επιστρέφει στην καθημερινότητα της Παθολογικής Κλινικής, πιο αποφασισμένος από ποτέ να προσφέρει. Όμως αυτή τη φορά, η μεγαλύτερη μάχη του δεν δίνεται απέναντι στην ασθένεια. Δίνεται μέσα του. Η αναμέτρηση του Ανδρέα με το παρελθόν του φέρνει στο προσκήνιο βαθιά διλήμματα, ξεχασμένους έρωτες, κρυμμένα μυστικά και μια αλήθεια που μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Γιατί όταν η μνήμη επιστρέφει, τίποτα δεν μένει όπως πριν.

Φοβάται τον εαυτό του

Καθώς οι μνήμες του αρχίζουν να επιστρέφουν, ο Ανδρέας καλείται να αναμετρηθεί με μια τρομακτική αλήθεια: τι θα γίνει αν η ζωή που του έφτιαξαν οι άλλοι δεν είναι η δική του ζωή; Ποιον δρόμο θα διαλέξει όταν το παρελθόν διεκδικεί τη θέση του στο παρόν; Ο Ανδρέας θεραπεύει. Αλλά για πρώτη φορά, ίσως καταφέρει να θεραπεύσει και τον ίδιο του τον εαυτό.

Η ιστορία ολοκληρώνεται. 5+1 χαρακτήρες ανατρέπουν τα δεδομένα, ανατρέπουν τις ισορροπίες, φέρνουν νέες συγκρούσεις και ανατροπές στη “Μέριμνα”. Ο καθένας με το δικό του παρελθόν, τα δικά του μυστικά. Κάθε νέα είσοδος είναι και ένα βήμα πιο κοντά στην αλήθεια που ο Ανδρέας δεν μπορεί να δει.

Όταν όλα γύρω του αλλάζουν, Αντρέας θα αντέξει να μείνει ο ίδιος;

Οι νέοι ήρωες δεν φέρνουν απλώς εξελίξεις. Φέρνουν καινούρια δεδομένα. Δοκιμασίες που θα φέρουν τον Ανδρέα αντιμέτωπο με αυτό που φοβάται περισσότερο: τον ίδιο του τον εαυτό.

Αυτοί που φέρνουν την ανατροπή

Ειρήνη Μαυρομάτη (Δανάη Τάγαρη)

Μία απ’ τους τρεις καινούργιους ειδικευόμενους της Παθολογικής. Είναι η πιο μελετημένη και η πιο δυναμική, στοιχεία που αρχικά τη φέρνουν σε σύγκρουση με τον Δημήτρη. Οι σχέσεις τους όμως σιγά - σιγά αποκαθίστανται, φέρνοντάς τους πολύ κοντά. Το μυστικό όμως που κρύβει η Ειρήνη βάζει σε κίνδυνο τόσο τη σχέση της μαζί του όσο και ολόκληρη την πορεία της ως γιατρού.

Μάριος Απέργης (Μιχαήλ Ταμπακάκης)

Μια ιδιαίτερη περίπτωση νέου ειδικευόμενου. Ο Μάριος αποφάσισε να ασχοληθεί με την Ιατρική μόνο και μόνο για να γίνει διευθυντής στην ιδιωτική κλινική του πατέρα του. Τα ενδιαφέροντά του περιστρέφονται κατά βάση γύρω απ’ τις γυναίκες, τα ξενύχτια και τα social. Κάπου όμως κρύβεται και η ευαίσθητη πλευρά του, η οποία όταν αποκαλυφθεί θα εκπλήξει ακόμα και τον ίδιο.

Άλμα Εμμάρ (Δανάη Ομορεγκιέ)

Η τρίτη καινούργια ειδικευόμενη της Παθολογικής. Μεγαλωμένη σε μια συντηρητική οικογένεια μεταναστών, είναι ένα κορίτσι χαμηλών τόνων και γεμάτο καλοσύνη. Σπούδασε Ιατρική κρυφά απ’ τους γονείς της, αφού εκείνοι θεωρούν ότι τελειώνει οικονομικά με σκοπό να αναλάβει τη μικρή οικογενειακή τους επιχείρηση. Όταν η αλήθεια αποκαλύπτεται, η Άλμα μένει ξαφνικά ολομόναχη. Ή μάλλον με έναν ανέλπιστο σύμμαχο.

Δημοσθένης Ηλιάδης (Ακύλλας Καραζήσης)

Καθηγητής του Ανδρέα και της Άννας στο Πανεπιστήμιο, ο οποίος σήμερα ασχολείται με την πολιτική. Ο Ανδρέας τρέφει ιδιαίτερο σεβασμό στο πρόσωπό του, χωρίς όμως να ξέρει τι είχε συμβεί μέσα στα 12 χρόνια που έχει ξεχάσει. Ο Δημοσθένης κάνει το παν για να μην μάθει την αλήθεια ο Ανδρέας...

Φωτεινή Παπαδάκη (Σάννυ Χατζηαργύρη)

Η γραμματέας του Ανδρέα. Μια καλόβολη και υπομονετική γυναίκα που ξοδεύει όλο της τον χρόνο κυνηγώντας τον για να του υπενθυμίσει εκκρεμότητες. Όταν όμως της χτυπήσει την πόρτα ο έρωτας, αρχίζει να ασχολείται και με τα δικά της θέματα. Μόνο που αυτός ο έρωτας δεν είναι αμοιβαίος. Αν και η Φωτεινή έχει εντελώς διαφορετική άποψη.

Ηλέκτρα Αγγελίδου (Βίκυ Βολιώτη)

Η καινούρια διοικήτρια της “Μέριμνας”. Μία πανέξυπνη και δυναμική γυναίκα, με εντελώς διαφορετικές απόψεις από αυτές του Ανδρέα. Εκείνη έχει ως προτεραιότητα να προασπίζεται τα οικονομικά συμφέροντα του νοσοκομείου, ενώ εκείνος τη σωστή διάγνωση των ασθενών. Ούσα όμως σε θέση ισχύος, δίνει στον Ανδρέα 6 μήνες περιθώριο. Αν δεν τα καταφέρει, το τμήμα του θα λειτουργήσει με τους δικούς της κανόνες.