Δωρεάν ταξίδι στην Ευρώπη για 40.000 νέους – Ποιοι μπορούν να το κερδίσουν

Μια σπάνια ευκαιρία για νέους της Ευρώπης ανοίγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προσφέροντας 40.000 δωρεάν ταξιδιωτικά πάσα μέσω του προγράμματος DiscoverEU, στο πλαίσιο του εορτασμού των 40 χρόνων της Συμφωνίας Σένγκεν.

Οι τυχεροί θα έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν σε 36 χώρες, με καλυμμένα μεταφορικά, δραστηριότητες, διαμονή, φαγητό και πολιτιστικές εμπειρίες.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν



Η δράση απευθύνεται σε νέους που γεννήθηκαν το 2007 — δηλαδή θα είναι 18 ετών το 2025.

Μπορούν να υποβάλουν αίτηση όσοι έχουν ιθαγένεια ή μόνιμη διαμονή σε:

κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μαζί με τα Υπερπόντια Εδάφη)

ή σε μία από τις συνδεδεμένες χώρες του προγράμματος Erasmus+: Βόρεια Μακεδονία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Σερβία και Τουρκία.



Οι ενδιαφερόμενοι θα χρειαστεί να απαντήσουν σε σύντομο κουίζ για την Ευρώπη — εκτός αν κάνουν αίτηση ως ομάδα.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα



Οι επιτυχόντες θα μπορούν να ταξιδέψουν από 1 έως 30 ημέρες, οποιαδήποτε στιγμή μεταξύ 1ης Μαρτίου 2026 και 31ης Μαΐου 2027.

Το ταξίδι μπορεί να γίνει ατομικά ή σε ομάδα έως 5 ατόμων, αρκεί να χρησιμοποιήσουν τον ίδιο κωδικό αίτησης.

Ιδιαίτερη μέριμνα υπάρχει για νέους με αναπηρία ή προβλήματα υγείας, στους οποίους παρέχεται υποστήριξη ή συνοδός.

Πώς γίνεται η αίτηση



Η διαδικασία είναι ηλεκτρονική και διαρκεί από 30 Οκτωβρίου έως 13 Νοεμβρίου 2025 (ώρα Βρυξελλών, 12:00).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της επίσημης σελίδας.



Τι είναι το DiscoverEU



Το DiscoverEU είναι πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δίνει τη δυνατότητα σε νέους 18 ετών να γνωρίσουν την Ευρώπη ταξιδεύοντας με το τρένο.

Ο στόχος είναι η ανακάλυψη της ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσα από εμπειρίες, πολιτισμούς και επαφές πέρα από τα εθνικά σύνορα.

Οι συμμετέχοντες:

- επισκέπτονται πόλεις, χωριά και φυσικά τοπία,

- γνωρίζουν διαφορετικούς πολιτισμούς,

- βελτιώνουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες,

- και αποκτούν αίσθηση ανεξαρτησίας και αυτονομίας.

Ειδικές θεματικές διαδρομές



Οι ταξιδιώτες μπορούν να ακολουθήσουν προτεινόμενες θεματικές διαδρομές, όπως:



- Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους – ταξίδια σε βιώσιμες και χωρίς αποκλεισμούς πόλεις,

- Πράσινη Διαδρομή DiscoverEU – επισκέψεις σε φιλικούς προς τη φύση και περιβαλλοντικά βιώσιμους προορισμούς.

