Δρόμοι-«καζάνι που βράζει»: 972 παραβάσεις σε μόλις 132 φορτηγά στην Αττική

Τα φορτηγά είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας, όμως, τι συμβαίνει όταν η πίεση για το δρομολόγιο ξεπερνά τα όρια της ασφάλειας; Τα πρόσφατα στοιχεία από την επιχείρηση της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, που έλαβε χώρα από τις 6 έως τις 9 Μαΐου 2026, δεν είναι απλώς στατιστικά. Είναι μια προειδοποίηση για το τι συμβαίνει όταν το κέρδος μπαίνει πάνω από την ανθρώπινη ζωή.

Η αριθμητική της ασυδοσίας

Η επιχείρηση των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) αποκάλυψε μια δυσαναλογία που προκαλεί ίλιγγο. Σε συνολικά 132 ελέγχους φορτηγών οχημάτων, βεβαιώθηκαν 972 παραβάσεις. Αν κάνουμε τη διαίρεση, αντιστοιχούν σχεδόν 7 παραβάσεις ανά όχημα. Το νούμερο αυτό δείχνει ότι οι έλεγχοι δεν ήταν επιφανειακοί. Οι αστυνομικοί «ξεσκόνισαν» τα έγγραφα, τους ταχογράφους και την τεχνική κατάσταση των οχημάτων, φέρνοντας στο φως μια πραγματικότητα που συχνά μένει στο σκοτάδι των νυχτερινών δρομολογίων.

Η «μάστιγα» του ωραρίου: Οδηγοί χωρίς ανάσα

Το πιο σοκαριστικό στοιχείο της επιχείρησης είναι η κατανομή των παραβάσεων. Από τις 972 συνολικά κλήσεις, οι 910 αφορούσαν την παραβίαση του ωραρίου εργασίας και ανάπαυσης.

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη;

Σημαίνει οδηγούς που βρίσκονται πίσω από το τιμόνι 12, 14 ή και περισσότερες ώρες χωρίς το απαραίτητο διάλειμμα. Σημαίνει αντανακλαστικά μειωμένα στο ελάχιστο, κόπωση που αγγίζει τα όρια της υπνηλίας και έναν «κινούμενο κίνδυνο» πολλών τόνων που διασχίζει το λεκανοπέδιο. Η παραβίαση του ωραρίου δεν είναι ένα απλό γραφειοκρατικό παράπτωμα. Είναι η κύρια αιτία σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων με φορτηγά, καθώς η κούραση δρα στον εγκέφαλο με τρόπο παρόμοιο με την κατανάλωση αλκοόλ.

Υπερφόρτωση και φθαρμένα ελαστικά: Το ρίσκο του αυτονόητου

Εκτός από την ανθρώπινη αντοχή, οι έλεγχοι εστίασαν και στην τεχνική ασφάλεια. Αν και οι αριθμοί εδώ φαίνονται μικρότεροι, η επικινδυνότητά τους είναι τεράστια:

7 παραβάσεις για υπέρβαση του ορίου φόρτωσης (υπέρβαρα οχήματα που δεν μπορούν να φρενάρουν έγκαιρα).

2 περιπτώσεις με φθαρμένα ελαστικά (κίνδυνος καταστροφής εν κινήσει ή ολίσθησης).

2 περιπτώσεις για επισφαλή φόρτωση (κίνδυνος πτώσης αντικειμένων στο οδόστρωμα).

Σε 12 περιπτώσεις, η κατάσταση των οχημάτων ή οι παραβάσεις ήταν τόσο σοβαρές που η Τροχαία προχώρησε στην άμεση ακινητοποίηση των φορτηγών.

Ποιος φταίει; Η ευθύνη επιμερίζεται

Η Τροχαία ξεκαθάρισε ότι τα πρόστιμα δεν αφορούν μόνο τους οδηγούς. Στην αλυσίδα της μεταφοράς, η ευθύνη βαραίνει επίσης τους ιδιοκτήτες των οχημάτων και τους υπεύθυνους φόρτωσης. Συχνά, ο οδηγός είναι ο τελευταίος κρίκος μιας αλυσίδας που πιέζει για «περισσότερα δρομολόγια σε λιγότερο χρόνο». Οι έλεγχοι αυτοί χτυπούν την καμπάνα σε όλο το κύκλωμα των εμπορευματικών μεταφορών.

Η επόμενη μέρα στους δρόμους της Αττικής

Η ανακοίνωση της Γ.Α.Δ.Α. είναι σαφής: οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση. Ο στόχος δεν είναι η εισπρακτική πολιτική, αλλά η εμπέδωση της οδικής ασφάλειας. Σε ένα οδικό δίκτυο όπως αυτό της Αττικής, όπου η συνύπαρξη Ι.Χ., μοτοσικλετών και βαρέων οχημάτων είναι διαρκής, η τήρηση του Κ.Ο.Κ. δεν είναι επιλογή, είναι ζήτημα επιβίωσης.

Ποιο είναι όμως το πρόβλημα

Όταν βλέπεις 910 παραβάσεις ωραρίου σε μόλις 132 φορτηγά, το πρόβλημα δεν είναι απλώς «μερικοί κουρασμένοι οδηγοί». Είναι ένα δομικό πρόβλημα της αγοράς που συχνά διαφεύγει της προσοχής μας. Δες τι κρύβεται κάτω από το «χαλί» αυτών των αριθμών:

1. Το Μαθηματικό Παράδοξο

Αν διαιρέσεις τις 910 παραβάσεις ωραρίου με τα 132 οχήματα, προκύπτει ένας μέσος όρος 6,8 παραβάσεων ανά φορτηγό. Αυτό σημαίνει ότι οι οδηγοί δεν έκλεψαν απλώς «ένα δεκάλεπτο» για να φτάσουν στον προορισμό τους. Σημαίνει ότι η παραβίαση του ωραρίου είναι συστηματική. Πιθανότατα μιλάμε για πειραγμένους ταχογράφους ή για οδηγούς που δουλεύουν επί μέρες χωρίς το νόμιμο ρεπό τους.

2. Η «Πρέσα» της εφοδιαστικής αλυσίδας

Πίσω από κάθε κλήση για ωράριο, κρύβεται μια αποθήκη που καθυστέρησε να φορτώσει, ένας πελάτης που απαιτεί παράδοση «εδώ και τώρα» και ένας ιδιοκτήτης μεταφορικής που προσπαθεί να βγάλει το κόστος των καυσίμων με λιγότερα χέρια. Ο οδηγός γίνεται ο αποδιοπομπαίος τράγος μιας αλυσίδας που λειτουργεί με μη ρεαλιστικούς χρόνους.

3. Η Αττική ως «ναρκοπέδιο»

Η Τροχαία έκανε τους ελέγχους στο εσωτερικό δίκτυο της Αττικής. Σκέψου αυτούς τους οδηγούς, που είναι ήδη «σπασμένοι» από την κούραση (βάσει των 910 παραβάσεων), να προσπαθούν να ελιχθούν με οχήματα 20 τόνων μέσα στην κίνηση της Κηφισού ή σε στενούς δρόμους αστικών περιοχών. Η πιθανότητα ανθρώπινου λάθους λόγω εξάντλησης σε τέτοιο περιβάλλον πολλαπλασιάζεται γεωμετρικά.

4. Η αόρατη απειλή: Το «σύνδρομο της εθνικής»

Οι 7 παραβάσεις για υπέρβαση ορίου φόρτωσης και οι 2 για φθαρμένα ελαστικά μπορεί να φαίνονται λίγες μπροστά στις 910 του ωραρίου, αλλά είναι οι πιο θανατηφόρες. Ένα υπέρβαρο φορτηγό με «λιωμένα» ελαστικά και έναν οδηγό που έχει να κοιμηθεί 15 ώρες είναι, με απλά λόγια, μια εκτός ελέγχου κινητή μάζα.

Αυτό που ίσως διαφεύγει είναι ότι δεν έχουμε να κάνουμε με «απρόσεκτους οδηγούς», αλλά με ένα μοντέλο μεταφορών που αγγίζει τα όριά του. Οι έλεγχοι της Τροχαίας δεν βρήκαν απλώς παραβάτες· βρήκαν ένα σύστημα που λειτουργεί «στο κόκκινο».