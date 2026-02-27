Δύο νεκροί, 49 τραυματίες από τον εκτροχιασμό του τραμ στο Μιλάνο - Τα πρώτα λόγια του οδηγού

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στο Μιλάνο την Παρασκευή (27/2), όταν ένα τραμ που διέσχιζε την ιταλική πόλη εκτροχιάστηκε, οδηγώντας στον θάνατο δύο ανθρώπους και τραυματίζοντας τουλάχιστον 49 επιβάτες.

Ένας από τα θύματα ήταν διερχόμενος που χτυπήθηκε κατά τον εκτροχιασμό του τραμ, ενώ το δεύτερο θύμα ήταν επιβάτης, όπως δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης, Τζουζέπε Σάλα και μεταφέρει ο Guardian. Το ένα θύμα φέρεται να είναι ένας 60χρονος Ιταλός, ενώ το άλλο ήταν αλλοδαπός που ζούσε στο Μιλάνο, σύμφωνα με τον Σάλα.

Όλα συνέβησαν μέσα σε δευτερόλεπτα, ενώ σοκάρει βίντεο που έχει κυκλοφορήσει από τη στιγμή του δυστυχήματος. Το βίντεο είναι τραβηγμένο από αυτοκίνητο που έχει σταματήσει σε φανάρι, και σε αυτό φαίνεται το τραμ να παίρνει απότομα κλίση και να προσκρούει με ταχύτητα πάνω σε έναν τοίχο.

Τα τζάμια του οχήματος σπάνε με εκκωφαντικό θόρυβο, ενώ η μια πλευρά του τραμ «σκάει» στο έδαφος. Διερχόμενοι φαίνονται να τρέχουν πανικόβλητοι.

Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο λίγο μετά το τραγικό συμβάν, τύλιξαν τους συγκλονισμένους επιβάτες με κουβέρτες, ενώ τα ασθενοφόρα μετέφεραν τους πιο σοβαρά τραυματίες στο νοσοκομείο.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια

Οι πρώτες πληροφορίες για τα αίτια του δυστυχήματος, σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση της Ιταλίας, αναφέρουν ότι ο οδηγός δεν είχε ενεργοποιήσει ένα κλειδί για να αλλάξουν οι ράγες, με αποτέλεσμα το τραμ να βρεθεί σε λάθος πορεία.

Ο οδηγός, ο οποίος είναι 60 ετών και θεωρείται πολύ έμπειρος στη δουλειά του, νοσηλεύεται για εξετάσεις. Στα πρώτα λόγια του προς τις αστυνομικές αρχές φέρεται να δήλωσε αδιαθεσία, σύμφωνα με την Rai. Επίσης, φέρεται να είχε προσπεράσει την τελευταία στάση της γραμμής πριν από το ατύχημα, αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα.

«Δεν φαίνεται να ήταν τεχνικό πρόβλημα, αλλά συνδεόταν με τον οδηγό», τόνισε ο δήμαρχος του Μιλάνου.

Όπως επισημαίνει η Rai, το τραγικό δυστύχημα μπορεί να οφείλεται σε ξαφνική λιποθυμία ή κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας του οδηγού, ο οποίος για να ακολουθήσει τη σωστή πορεία θα έπρεπε να πατήσει ένα κουμπί.

«Νόμιζα ότι ήταν σεισμός»

«Υπήρχε ένας άνδρας που παγιδεύτηκε κάτω από το τραμ, το χέρι του ήταν παγιδευμένο», δήλωσε ένας μάρτυρας με το όνομα Valerio Gaglione στο AFP. «Υπήρχαν πολλοί τραυματίες μέσα στο τραμ. Είδα έναν ηλικιωμένο άνδρα εντελώς καλυμμένο με αίμα», πρόσθεσε.

Ο εισαγγελέας Marcello Viola, επικεφαλής της έρευνας, δήλωσε ότι η πρόσκρουση του τραμ σε παρακείμενο κτίριο ήταν «καταστροφική».

Μάρτυρες ανέφεραν στα μέσα ενημέρωσης ότι το τραμ έτρεχε γρήγορα. Αλλά δεν είναι σαφές αν παραβίαζε το όριο ταχύτητας των 50 χιλιομέτρων (31 μίλια) ανά ώρα για τα τραμ.

«Μόλις άκουσα έναν τεράστιο κρότο», είπε η Άννα, η οποία βρισκόταν στο γραφείο της σε κοντινό σημείο, την ώρα του δυστυχήματος. «Είδα ένα κομμάτι του τραμ να έχει μπει σε ένα κατάστημα», πρόσθεσε.

«Νόμιζα ότι ήταν σεισμός. Καθόμουν και κατέληξα στο πάτωμα, μαζί με τους άλλους επιβάτες. Ήταν τρομερό», δήλωσε ένας επιβάτης στο πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, εξέφρασε τα «βαθιά της συλλυπητήρια» για τους θανάτους.

Το Μιλάνο μόλις φιλοξένησε τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026 και προετοιμάζεται να φιλοξενήσει τους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Η πόλη διοργανώνει αυτήν τη στιγμή την εβδομάδα μόδας του Μιλάνου.