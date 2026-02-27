Βίντεο από τραγικό δυστύχημα στο Μιλάνο - Ένας νεκρός και 39 τραυματίες από εκτροχιασμό τραμ

Σύμφωνα με νέο απολογισμό των ιταλικών αρχών, από τον εκτροχιασμό τραμ που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στο Μιλάνο, έχασε την ζωή του ένας άνδρας και άλλοι τριάντα εννέα τραυματίσθηκαν.

Πηγές των πυροσβεστών αναφέρουν ότι ένας άνθρωπος τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ η κατάσταση των υπολοίπων δεν φέρεται να προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης, όμως, δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και δυστυχώς ο απολογισμός δεν μπορεί να θεωρηθεί οριστικός.

REUTERS/Daniele Mascolo

Το γεμάτο με επιβάτες τραμ ταξίδευε στην οδό Vittorio Veneto του Μιλάνου περίπου στις 16:00 (τοπική ώρα) όταν φάνηκε να συντρίβεται στο πλάι ενός κτιρίου.

Πολυάριθμα ασθενοφόρα βρίσκονται στο σημείο και υπάρχουν αναφορές για άτομα που έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια.

REUTERS/Daniele Mascolo TPX IMAGES OF THE DAY

Οι επιβάτες περιέγραψαν ότι άκουσαν έναν θόρυβο κάτω από το τραμ, και μετά αυτό έφυγε από την πορεία του, ανέβασε ταχύτητα και χτύπησε σε ένα κτίριο. «Νόμιζα ότι ήταν σεισμός. Καθόμουν και έπεσα στο πάτωμα, μαζί με τους άλλους επιβάτες», δήλωσε ένας άνδρας στο πρακτορείο ειδήσεων Ansa. «Ήταν τρομερό». «Μόλις άκουσα έναν τεράστιο κρότο», είπε η 27χρονη Άννα, η οποία βρισκόταν σε ένα γραφείο κοντά, όπως ανέφερε το AFP. «Είδα ένα κομμάτι του τραμ να έχει μπει σε ένα κατάστημα».

Vedendo il verde come scatta subito mi sa pensare che il tram è passato quantomeno col semaforo giallo a tutta velocità anzi forse quando stava passando era diventato rosso. 🤦🤦 https://t.co/1aUXFXk485 — Nicolas (@Nicolasgiardi) February 27, 2026

Ομάδες Πολιτικής Προστασίας έχουν στήσει σκηνή στο σημείο για να βοηθήσουν τους τραυματίες. Δεν είναι σαφές τι προκάλεσε τον εκτροχιασμό, αν και δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης υποδηλώνουν ότι το τραμ είχε πάρει μια απότομη στροφή πολύ γρήγορα, καθώς έβγαινε από την οδό Βιτόριο Βένετο.



Ο δήμαρχος του Μιλάνου, Τζουζέπε Σάλα, και άλλοι αξιωματούχοι της πόλης έχουν φτάσει στον τόπο του δυστυχήματος.