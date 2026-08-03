Δύο συλλήψεις για παράνομο άναμμα ψησταριάς σε Ραφήνα και Ίλιον - Πρόστιμα 3.000 ευρώ

Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος σε Ραφήνα και Ίλιον, στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων για την πρόληψη πυρκαγιών, καθώς και στις δύο περιπτώσεις οι παραβάσεις σημειώθηκαν με δείκτη επικινδυνότητας κατηγορίας 4 (πολύ υψηλός).

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το πρώτο περιστατικό καταγράφηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 2 Αυγούστου στη Λεωφόρο Μαραθώνος, στον Δήμο Ραφήνας - Πικερμίου. Ένας 33χρονος συνελήφθη επειδή χρησιμοποιούσε ψησταριά στερεών καυσίμων σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από δασική έκταση, παραβιάζοντας την ισχύουσα νομοθεσία. Σε βάρος του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ, ενώ οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Λίγες ώρες αργότερα, τα ξημερώματα της Δευτέρας 3 Αυγούστου, συνελήφθη στο Ίλιον ένας 59χρονος στη συμβολή των οδών Μπίμπιζα και Φυλής, κοντά στο Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης». Ο άνδρας είχε ανάψει φωτιά με κάρβουνα και μικρά ξύλα σε υπαίθρια μεταλλική ψησταριά, κοντά σε δασική βλάστηση, παρά το γεγονός ότι ίσχυε πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Και σε αυτή την περίπτωση επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

260 συλλήψεις από την αρχή του έτους

Η Πυροσβεστική επισημαίνει ότι από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 3 Αυγούστου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 653 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 988.346,68 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 260 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 231 (88,85%) αφορούν αμέλεια και οι 29 (11,15%) πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού τονίζει ότι οι έρευνες για κάθε πυρκαγιά συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς και ότι οι ευθύνες αποδίδονται άμεσα όπου διαπιστώνονται παραβάσεις της νομοθεσίας.

Παράλληλα, απευθύνεται εκ νέου έκκληση προς τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα πυροπροστασίας, ιδιαίτερα τις ημέρες πολύ υψηλού ή ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς, υπενθυμίζοντας ότι η μεγάλη πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να προκαλείται από ανθρώπινη αμέλεια.