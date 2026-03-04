Δυο υπουργεία «ακτινογραφούν» όλους τους Ιρανούς

Μετά την ασάφεια των πρώτων ωρών από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, στο Μέγαρο Μαξίμου δείχνουν να συμβιβάζονται με την ιδέα ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει ορισμένες εβδομάδες κατ ελάχιστον.

Μία τέτοια παραδοχή, όπως επισημαίνει υψηλόβαθμος κυβερνητικός αξιωματούχος, απαιτεί και την ανάλογη προσαρμογή στις νέες συνθήκες. Και εάν οι επιπτώσεις στην Οικονομία είναι δεδομένα μία σοβαρή πηγή ανησυχίας, στην κυβέρνηση επιχειρούν να θωρακίσουν τα νώτα της χώρας έναντι ενός ( απευκταίου σε κάθε περίπτωση ) τρομοκρατικού χτυπήματος σε πιθανούς στόχους αμερικανικών ή ισραηλινών συμφερόντων εντός της επικράτειας.

Αν και σιωπηρά, όπως γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις, στον άξονα Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείο Μετανάστευσης έχει σημάνει κόκκινος συναγερμός και στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει οι Ιρανοί πολίτες, που έχουν εξασφαλίσει άσυλο στη χώρα μας.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του FLASH, στο Υπουργείο Μετανάστευσης «ακτινογραφούν» τα τελευταία 24ώρα τους Ιρανούς, που έχουν πάρει άσυλο στην Ελλάδα την τελευταία 5ετία, χωρίς μέχρι τώρα να έχει εντοπιστεί κάτι ασυνήθιστο ή ύποπτο, που θα μπορούσε να εγείρει υποψίες από την πλευρά των ελληνικών αρχών.

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η στήλη, τα σχετικά αιτήματα, που ικανοποιούνται είναι ανάμεσα σε 200 και 300 ετησίως, ενώ τον τελευταίο χρόνο ήταν λίγο κάτω από 200. Επίσης, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει αποφασίσει μέχρι νεωτέρας το πάγωμα των εκκρεμών – λίγο πάνω από 150 – αιτημάτων προς χορήγηση ασύλου από Ιρανούς, που βρίσκονται σε δομές ανά την χώρα.