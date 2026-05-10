ΔΥΠΑ: Τα 7 ανοιχτά προγράμματα για ανέργους - Θέσεις εργασίας σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα

Σε εξέλιξη βρίσκονται μια σειρά από «ανοιχτά» προγράμματα της ΔΥΠΑ που αφορούν ανέργους διαφορετικών ηλικιακών ομάδων, γυναίκες, μακροχρόνια ανέργους αλλά και ειδικές κατηγορίες εργαζομένων. Τα προγράμματα περιλαμβάνουν επιδοτούμενες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, δράσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, αλλά και ειδικές παρεμβάσεις για άτομα κοντά στη συνταξιοδότηση.

Οι αιτήσεις για τις περισσότερες δράσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr από επιχειρήσεις και φορείς, ενώ η επιλογή των ωφελούμενων γίνεται μέσω των εργασιακών συμβούλων της ΔΥΠΑ.

Πρόγραμμα για άνω των 57 ετών στην Υγεία

Αφορά την πρόσληψη 1.500 ανέργων ηλικίας 57 έως 74 ετών σε φορείς του δημόσιου τομέα Υγείας και δημόσια νοσοκομεία. Στόχος του προγράμματος είναι η επανένταξη στην αγορά εργασίας και η συμπλήρωση των απαραίτητων ενσήμων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Οι ωφελούμενοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει προηγούμενα προγράμματα απασχόλησης της ΔΥΠΑ στον χώρο της Υγείας και να μην έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης. Η επιχορήγηση ανέρχεται στο 75% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ τον μήνα, ενώ η διάρκεια του προγράμματος είναι 18 μήνες.

Πρόγραμμα για γυναίκες με έμφαση στις μητέρες

Η ΔΥΠΑ «τρέχει» πρόγραμμα δημιουργίας 10.000 νέων θέσεων εργασίας για άνεργες γυναίκες άνω των 18 ετών, με ιδιαίτερη στόχευση στις μητέρες με ανήλικα παιδιά έως 15 ετών.

Οι θέσεις κατανέμονται σε:

5.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης

5.000 θέσεις μερικής απασχόλησης

Το πρόγραμμα αφορά επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα σε όλη τη χώρα. Η επιδότηση για πλήρη απασχόληση φτάνει:

έως 10.550 ευρώ για πρόσληψη ανέργων γυναικών,

έως 12.057 ευρώ για μακροχρόνια ανέργους ή μητέρες ανήλικων τέκνων.

Για τη μερική απασχόληση, η επιχορήγηση ανέρχεται στο 80% του μισθολογικού κόστους και έως 680 ευρώ μηνιαίως. Η διάρκεια της επιδότησης είναι 12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης για ακόμη τρεις μήνες.

Πρόγραμμα εργασιακής εμπειρίας για άνω των 30 ετών

Ανοικτό παραμένει και το πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δίνει προτεραιότητα σε:

μακροχρόνια ανέργους,

γυναίκες,

άτομα που κινδυνεύουν από φτώχεια,

ανέργους ηλικίας 45 έως 64 ετών.

Η διάρκεια είναι έξι μήνες, με εξάωρη ημερήσια απασχόληση και πενθήμερη εργασία. Η ΔΥΠΑ καταβάλλει απευθείας στους συμμετέχοντες αποζημίωση 704 ευρώ καθαρά τον μήνα, ενώ καλύπτεται και η ασφαλιστική τους προστασία. Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση μέσω gov.gr και στη συνέχεια η ΔΥΠΑ προχωρά σε υπόδειξη υποψηφίων.

Πρόγραμμα για 5 άνω των 50 ετών

Σε ισχύ βρίσκεται και το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5.000 ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών. Το πρόγραμμα αφορά θέσεις πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα και προβλέπει διαφορετικά ποσοστά επιχορήγησης ανάλογα με την κατηγορία του ανέργου και το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης που επιλέγει η επιχείρηση. Στο καθεστώς de minimis:

η επιδότηση φτάνει το 80% του κόστους για μακροχρόνια ανέργους,

το 65% για άνεργες γυναίκες,

και το 50% για άνδρες ανέργους.

Το ποσό μπορεί να φτάσει έως και τα 1.004 ευρώ τον μήνα. Η διάρκεια της επιχορήγησης κυμαίνεται από 12 έως 18 μήνες, ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης και την κατηγορία του ωφελούμενου.

Πρόγραμμα για άνω των 55 ετών στον δημόσιο τομέα

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα απασχόλησης της ΔΥΠΑ, που αφορά 35.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης σε φορείς του δημόσιου τομέα. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι άνω των 55 ετών που είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ και διαθέτουν Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλον έναν χρόνο. Η επιχορήγηση καλύπτει το 75% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, με ανώτατο ποσό τα 750 ευρώ μηνιαίως.

Ειδικό πρόγραμμα για απολυμένους της ΛΑΡΚΟ

Σε εφαρμογή βρίσκεται και το ειδικό πρόγραμμα στήριξης των απολυμένων της ΛΑΡΚΟ. Για τους ωφελούμενους άνω των 55 ετών, η διάρκεια απασχόλησης φτάνει έως και τα επτά έτη, ενώ για όσους είναι έως 54 ετών προβλέπεται 12μηνη απασχόληση με δυνατότητα επέκτασης για ακόμη 12 μήνες. Οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές ανέρχονται σε 1.210 ευρώ.

Πρόγραμμα εργασιακής εμπειρίας στη Θεσσαλία

Ανοιχτό είναι και το πιλοτικό πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 250 ανέργους στην Θεσσαλία, με τοποθέτηση σε επιχειρήσεις του κτηνοτροφικού κλάδου. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους άνω των 18 ετών που έχουν ολοκληρώσει ειδικό πρόγραμμα κατάρτισης στη βιοασφάλεια και τις κτηνοτροφικές πρακτικές.

Η διάρκεια είναι έξι μήνες και η μηνιαία καθαρή αποζημίωση ανέρχεται στα 748 ευρώ. Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν αιτήσεις μέσω gov.gr, ενώ η ΔΥΠΑ πραγματοποιεί την υπόδειξη των υποψηφίων.