Voucher 750 ευρώ: Πού και πώς θα βρείτε αν είστε στο μητρώο ωφελούμενων - εργαζόμενων

Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων, την Παρασκευή 27 Μαρτίου αναμένεται η ανάρτηση του Μητρώου Ωφελούμενων-Εργαζόμενων για το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, που αφορά την αναβάθμιση δεξιοτήτων σε τομείς υψηλής ζήτησης, με έμφαση στις ψηφιακές, πράσινες δεξιότητες και τον οικονομικό εγγραμματισμό.

Στους πίνακες που θα δημοσιευτούν περιλαμβάνονται όσοι πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής, οι αποκλειόμενοι, καθώς και οι υπεράριθμοι υποψήφιοι. Το πρόγραμμα προβλέπει τη χορήγηση voucher ύψους 750 ευρώ, το οποίο καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση 150 ωρών κατάρτισης.

Πώς μπορείτε να δείτε αν είστε δικαιούχος

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ελέγξουν την κατάστασή τους χρησιμοποιώντας τον αριθμό ΚΑΥΑΣ (Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής) που έλαβαν κατά την αίτησή τους, μέσω της σχετικής διαδρομής στην πλατφόρμα: Αρχική > Κατάρτιση > Προγράμματα Κατάρτισης για το Ταμείο Ανάκαμψης > Προγράμματα κατάρτισης σε δεξιότητες ψηφιακές, πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού για εργαζόμενους MIS 5227573 > Ωφελούμενοι.

Αμέσως μετά, θα ξεκινήσει η διαδικασία επιλογής των προγραμμάτων κατάρτισης, η οποία θα βασίζεται στο μορφωτικό επίπεδο και τα ενδιαφέροντα κάθε συμμετέχοντα. Τα προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης υλοποιούνται μέσω του συστήματος Επιταγών Κατάρτισης (Training Voucher) και περιλαμβάνουν θεωρητική εκπαίδευση συνολικής διάρκειας 150 ωρών.

Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν σε διαδικασία πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, μέσω Επιταγών Πιστοποίησης (Certification Voucher).

Η δράση εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος NextGenerationEU.