Market Pass 2026: Voucher 40 ευρώ για αγορά τροφίμων - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Οικονομική ενίσχυση για την αγορά τροφίμων μέσω του voucher Market Pass από τον ΟΠΕΚΑ αναμένεται να διαμορφωθεί ανάλογα με τη σύνθεση κάθε νοικοκυριού, με στόχο τη στήριξη των οικογενειών που το χρειάζονται.

Οι έως τώρα εκτιμήσεις τοποθετούν το μέσο μηνιαίο βοήθημα κοντά στα 40 ευρώ, με προσαύξηση όσο αυξάνονται τα μέλη.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρώτη πληρωμή, η οποία προβλέπεται ενισχυμένη λόγω της προσθήκης αναδρομικών. Αν ληφθεί ως βάση το ποσό των 40 ευρώ, τα αναδρομικά για διάστημα 30 μηνών —με πιθανή καταβολή τον Σεπτέμβριο του 2026— υπολογίζονται περίπου στα 1.200 ευρώ για ένα άτομο, ενώ για μεγαλύτερα νοικοκυριά το ποσό αναμένεται υψηλότερο.

Για παράδειγμα, αν ένα νοικοκυριό δικαιούται 40 ευρώ το μήνα τότε θα λάβει:

6 μήνες αναδρομικά - 40€ × 6 = 240€

12 μήνες αναδρομικά - 40€ × 12 = 480€

18 μήνες αναδρομικά - 40€ × 18 = 720€

24 μήνες αναδρομικά - 40€ × 24 = 960€

30 μήνες αναδρομικά - 40€ × 30 = 1.200€

Τα ποσά αφορούν 210.000 δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του voucher

Άτομα και οικογένειες που λαμβάνουν σήμερα το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

Όσοι ήταν δικαιούχοι του επιδόματος από 1η Μαρτίου 2024, αλλά σήμερα δεν το λαμβάνουν.

Πολίτες που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, με πιστοποίηση από κοινωνικές υπηρεσίες δήμων ή Κέντρα Κοινότητας.

Με τον τρόπο αυτό το πρόγραμμα καλύπτει αναδρομικά το διάστημα από τον Μάρτιο του 2024, ώστε να μην αποκλειστεί κανείς που είχε δικαίωμα ενίσχυσης εκείνη την περίοδο.

Πώς θα κάνετε αίτηση

Η υποβολή αιτήσεων θα πραγματοποιείται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα καταχωρούν τα προσωπικά τους στοιχεία και θα παρακολουθούν την πορεία της αίτησης. Μετά την έγκριση, το ποσό θα καταβάλλεται είτε στην ψηφιακή κάρτα Market Pass είτε σε τραπεζικό λογαριασμό, με σχετική ενημέρωση μέσω email ή κινητού τηλεφώνου.

Το πρόγραμμα επιδιώκει να διασφαλίσει ότι η οικονομική ενίσχυση θα φτάσει σε όλους όσοι την χρειάζονται, παρέχοντας άμεση βοήθεια για την κάλυψη βασικών αναγκών διατροφής.