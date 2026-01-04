«Καμπανάκι» από τους ειδικούς για το 2026: «Έρχεται η πιο θερμή χρονιά»

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι ειδικοί σχετικά με την κλιματική αλλαγή, αναφέροντας πως οι προβλέψεις για τις θερμοκρασίες του 2026 θα φτάσουν σε πρωτοφανή στάδιο γεγονός που χρήζει μεγάλη σημασίας για αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης.

Μιλώντας στο Action 24, ο Γιώργος Στεργίου, πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ αναφέρθηκε στα αποθέματα νερού που έχει η Αττική. «Αν δείτε σήμερα τα αποθέματα της ΕΥΔΑΠ θα δείτε ότι είμαστε πάλι κάτω από τα 400 εκατομμύρια κυβικά, που είναι τα αποθέματα ενός χρόνου στην Αθήνα. Ευελπιστούμε ότι το επόμενο διάστημα θα είναι πιο πλούσιο σε χιόνια», εξήγησε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο ζήτημα της αύξησης των τιμολογίων του νερού λέγοντας: «Η αύξηση του ενός 1 ευρώ στα δυο πάγια, της αποχέτευσης και της ύδρευσης γίνεται για δυο λόγους. Πρώτον για να καλυφθούν τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας και δεύτερον για να χρηματοδοτηθούνε όλα τα έργα που έχουν ξεκινήσει να γίνονται».

Από τη μεριά του, ο Κώστας Συνολάκης, καθηγητής φυσικών καταστροφών φάνηκε απαισιόδοξος για τη νέα χρονιά σημειώνοντας πως το 2026 θα είναι με διαφορά η πιο θερμή χρονιά. «Δυστυχώς οι εκτιμήσεις μας σχετικά με το κλίμα δεν μας αφήνει να είμαστε αισιόδοξοι. Θα είναι η τέταρτη χρονιά το 2026 που θα φτάσουμε πολύ κοντά στον παγκόσμιο στόχο αύξησης της θερμοκρασίας του 1,5% σε σχέση με τη προβιομηχανική περιοχή» υπογράμμισε και τόνισε την ανάγκη να βρεθούν δραστικές λύσεις σχετικά με την επίλυση της ραγδαίας αύξησης της θερμοκρασίας.