Ο περιπατητής του κλίματος - Πεζοπορία «μαμούθ» 12.000 χλμ. για την κλιματική αλλαγή

Ο Τζάιντιπ Λαχανκίγια σπούδαζε διοίκηση ξενοδοχείων όταν μια συζήτηση για τον βιώσιμο τουρισμό του κέντρισε το ενδιαφέρον και τον οδήγησε σε μια δύσκολη φάση της έρευνας για την κλιματική αλλαγή. Η δίψα του για γνώση μετατράπηκε γρήγορα σε λαχτάρα για ακτιβισμό και έσπειρε τον σπόρο της ιδέας να γίνει ο πρώτος άνθρωπος που περπάτησε από τη Μάλτα στην Ινδία!

Ο 25χρονος ακτιβιστής για το κλίμα φιλοδοξεί να ολοκληρώσει έναν απίθανο άθλο: να περπατήσει 12.000 χιλιόμετρα, διαπερνώντας 20 χώρες, μέσα σε χρονικό διάστημα περίπου 1,5 χρόνου! Ξεκινώντας αυτόν τον μήνα από τη Μάλτα, ελπίζει να καταφέρει να φτάσει μέχρι την πατρίδα του, την Ινδία, για να ευαισθητοποιήσει το κοινό για την κλιματική αλλαγή, μέσω συνεντεύξεων, επισκέψεων σε σχολεία και συνεργασιών με τοπικές περιβαλλοντικές ΜΚΟ και ακτιβιστές.



«Η κλιματική αλλαγή είναι ένα ζήτημα που επηρεάζει ήδη εκατομμύρια ανθρώπους και σύντομα θα μας επηρεάσει όλους αν δεν δράσουμε γρήγορα», λέει ο Jaydip.

Αφού ταξίδεψε από το βορειότερο σημείο της Ινδίας στο νοτιότερο σημείο της σε μόλις 182 ημέρες και έμαθε περισσότερα για το πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τις κοινότητες, αποφάσισε να ξεκινήσει ένα ταξίδι όπως σχεδόν κανείς δεν μπορεί να φανταστεί.

Ο σκοπός του είναι να περάσει ένα μήνυμα που θα φτάσει σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. Αυτό το μήνυμα δεν είναι άλλο από το γεγονός ότι οι άνθρωποι όχι μόνο προκαλούν την κλιματική αλλαγή, αλλά έχουν και χρόνο να αντιστρέψουν τη ζημιά που έχει ήδη γίνει.



«Η έρευνά μου για την κλιματική αλλαγή μου έδειξε αμέσως ποια πραγματικότητα διακυβευόταν για εκατομμύρια ανθρώπους», λέει ο Jaydip στην Maltatoday. «Ένιωσα σαν να με χτύπησε λεωφορείο και ήταν δύσκολο να επικεντρωθώ στη διαχείριση ξενοδοχείων μετά από αυτό». Υπογραμμίζει ότι μια συγκεκριμένη πτυχή της κλιματικής αλλαγής που δεν μπορεί να «αποβάλει», είναι η αδικία που αυτή συνεπάγεται. «Οι φτωχότεροι άνθρωποι του κόσμου κινδυνεύουν λόγω των ενεργειών των πλουσιότερων ρυπαινόντων», λέει.





Παρά τα σαφή προειδοποιητικά σημάδια από τους επιστήμονες, οι οποίοι μιλούν για την κλιματική αλλαγή εδώ και δεκαετίες, ο Jaydip πιστεύει ότι εξακολουθεί να μην υπάρχει επαρκής ευαισθητοποίηση. Για να συμβάλει στον αγώνα για την αλλαγή της πορείας της γης, ο Τζάιντιπ ένιωσε την ανάγκη να σκεφτεί κάτι τολμηρό. Έβαλε στόχο ένα ταξίδι τόσο εξαντλητικό που θα έδινε... λύση στην αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής συμφόρησης στις ώρες αιχμής.



Όπως αποκαλύπτει, το περπάτημα μεγάλων αποστάσεων ήταν πάντα κάτι που τον ενδιέφερε. Όταν ζούσε στην Ινδία, ο Jaydip ήταν πιστοποιημένος εκπαιδευτής πεζοπορίας. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, λέει ότι ξεκίνησε ένα σόλο ταξίδι με σακίδιο πλάτης για να δει την πραγματική αγροτική Ινδία κάνοντας ωτοστόπ για 182 ημέρες. Αλλά αυτό που σκοπεύει να κάνει τώρα είναι πολύ διαφορετικό.



Ο Τζάιντιπ σχεδιάζει να περπατήσει 12.000 χιλιόμετρα και να διασχίσει 20 σύνορα, χωρίς να εκπέμπει καθόλου ρύπους για να φτάσει στην Ινδία. Η μόνη εξαίρεση είναι η χρήση δύο πορθμείων για να φύγει από τη Μάλτα και τη Σικελία. Εκτός από αυτό, θα σταθεί στα πόδια του για τα επόμενα 1,5 με 2 χρόνια. Το ταξίδι του ξεκίνησε και καταγράφεται μέσα από τα προφίλ του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ποντάρει σε δωρεές για τα έξοδα του ταξιδιού

Ωστόσο, για να εξασφαλίσει τα απαραίτητα «κεφάλαια» για ένα τόσο φιλόδοξο ταξίδι, έχει ξεκινήσει έναν έρανο όπου οι πολίτες μπορούν να κάνουν δωρεές για να καλύψει τις βασικές ανάγκες, όπως ασφάλιση, διαμονή, φαγητό και εξοπλισμό.

Το μεγαλύτερο εμπόδιό του είναι τα πακιστανικά σύνορα, λόγω των εντάσεων μεταξύ της πατρίδας του και του Πακιστάν. Ο Τζάιντιπ δεν μπορεί να εισέλθει στο Πακιστάν, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να παρατείνει το ταξίδι του για να διασχίσει την Κίνα πριν φτάσει στην Ινδία!

