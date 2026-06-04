ECDC: Κουνούπι φορέας της ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας εντοπίστηκε στην Ελλάδα - Τα συμπτώματα

Οι χάρτες που δημοσίευσε το ECDC χρησιμοποιούν δεδομένα από το VectorNet, ένα έργο που συλλέγει και επικυρώνει δεδομένα σχετικά με τους φορείς ασθενειών που μπορούν να επηρεάσουν την υγεία των ανθρώπων και των ζώων.



Η τελευταία ενημέρωση επισημαίνει διάφορες σημαντικές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένης της πρώτης αναφερόμενης εισαγωγής κουνουπιών Aedes aegypti στο Λουξεμβούργο και της συνεχιζόμενης εξάπλωσης του Culex tritaeniorhynchus στην Ελλάδα, ενός είδους κουνουπιού που θεωρείται πιθανός φορέας της ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας.

Οι ενημερωμένοι χάρτες βοηθούν τις Αρχές να παρακολουθούν τις αλλαγές στην κατανομή των φορέων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον κίνδυνο εμφάνισης ασθενειών που μεταδίδονται από φορείς στην Ευρώπη.

Τι αναφέρει το ECDC για τα κουνούπια στην Ελλάδα

Αν και η φυσική εξάπλωση του Culex tritaeniorhynchus συνδέεται κυρίως με τη βόρεια Ασία, όπου έχει καταγραφεί εκτενώς σε χώρες όπως η Ινδία, η Ταϊλάνδη, το Βιετνάμ, η Καμπότζη, το Μπαγκλαντές, η Ινδονησία, η Μαλαισία, η Μιανμάρ, το Νεπάλ, η Σιγκαπούρη και η Σρι Λάνκα, το είδος έχει επεκτείνει την παρουσία του και σε περιοχές της βορειοανατολικής καθώς και της υποσαχάριας Αφρικής.

Τα οικοσυστήματα που εμφανίζεται το κουνούπι Culex tritaeniorhynchus, είναι:

Στο ύπαιθρο και συγκεκριμένα σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο, βλάστηση, βάλτους, λίμνες, πηγάδια και κανάλια

Σε αστικά σημεία, όπως σε κατοικήσιμες περιοχές, δεξαμενές και δοχεία που υπάρχει στάσιμο νερό

Η ιαπωνική εγκεφαλίτιδα, μπορεί να προκαλέσει από λοίμωξη έως σοβαρές εγκεφαλικές επιπλοκές.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η λοίμωξη από τον ιό της ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας εκδηλώνεται με ήπια συμπτώματα και έχει ομαλή πορεία. Ωστόσο, όταν ο ιός προσβάλλει το κεντρικό νευρικό σύστημα και συγκεκριμένα τον εγκέφαλο, μπορεί να προκαλέσει σοβαρή νόσο με βαριές επιπτώσεις στην υγεία.

Μεταξύ των συνηθέστερων αρχικών συμπτωμάτων περιλαμβάνονται ο υψηλός πυρετός, η έντονη κεφαλαλγία και η δυσκαμψία του αυχένα, ενώ δεν είναι σπάνια η εμφάνιση σύγχυσης και αποπροσανατολισμού. Στις σοβαρότερες περιπτώσεις, η νόσος μπορεί να οδηγήσει σε σπασμούς, κώμα, παράλυση, καθώς και σε μόνιμες νευρολογικές βλάβες.