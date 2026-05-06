«Έχω πρόβλημα με το πρόσωπο του Πατριάρχη»

Όπως τα είχαμε προβλέψει και γράψει από χθες.

Ο Βελόπουλος που δεν ήταν στη χθεσινή ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Βουλή δεν είχε κάποια «ανειλημμένη υποχρέωση» όπως ανοήτως και αμήχανα έλεγαν κάποιοι από την Ελληνική Λύση.

Αλλά επειδή ο ίδιος έχει πρόβλημα με τον ίδιο τον Βαρθολομαίο. Προσωπικό.

Το είπε ο ίδιος στην ΕΡΤ στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου που τον ρώτησε για την απουσία του από την ομιλία.

Ο Βελόπουλος, λέει, δε συμφωνεί με το Συλλείτουργο - ο Οικουμενικός Πατριάρχης έχει κάνει Συμπροσευχές με δυο προκαθήμενος της Καθολικής Εκκλησίας - ενώ όπως είπε «ευλόγησε τα όπλα των Τούρκων με τα οποία μπήκαν στη Συρία».

Βγάλε άκρη...

Οπότε όπως ο ίδιος παραδέχθηκε το πρόβλημά του είναι με το πρόσωπο του Βαρθολομαίου και όχι με τον Πατριαρχικό θεσμό. Και γι' αυτό δεν ήταν μέσα στην Ολομέλεια. Αλλά ήταν η κοινοβουλευτική του Ομάδα, οπότε με όλους τα έχουμε καλά γιατί και τα ψηφαλάκια έχουν τη (μεγάλη) σημασία τους από κάθε πλευρά.