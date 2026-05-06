Ο Βαρθολομαίος στη Βουλή: Ο Κουτσούμπας στα έδρανα, ο Βελόπουλος άφαντος

Λίγα πράγματα γνωρίζω για τα της Εκκλησίας αλλά και ως τελευταίος δημοσιογράφος μπορώ να καταλάβω τη σπουδαιότητα της εμφάνισης του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην Βουλή και τη σημαντικότητα της ομιλίας που εκφώνησε.

Μπροστά σε (σχετικά) γεμάτα έδρανα.

Και «Μάρτυς μου ο Θεός» δεν περίμενα να δω σύσσωμη την κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ - φυσικά προεξάρχοντος του Δημήτρη Κουτσούμπα - μέσα στην Ολομέλεια.

Και ξαφνικά ενημερώθηκα ότι από την ομιλία του Προκαθήμενου της Ορθόδοξης Εκκλησίας έλλειπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Μικρή λεπτομέρεια: Στην αίθουσα ήταν οι βουλευτές του, αλλά όχι ο ίδιος.

Όπως έμαθα αργότερα, από την Ελληνική Λύση έλεγαν κάτι για «ανειλημμένη υποχρέωση του Προέδρου». Που ίσως προέκυψε στη διάρκεια της ημέρας αφού νωρίτερα ο κ. Βελόπουλος έκοβε βόλτες στους διαδρόμους της Βουλής.

Άλλωστε είναι γνωστό πως ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, διατηρεί άριστες σχέσεις με τους πιο φανατικούς μοναχούς στο Άγιο Όρος, που έχουν κατηγορήσει ανοικτά τον κ. Βαρθολομαίο για τους διαλόγους με τους καθολικούς και τις συναντήσεις του με Ποντίφικες του Βατικανού.